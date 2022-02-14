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понедельник, 14 февраля 2022 12:08

Цибульская поделилась необычными фактами о муже: "Иногда хочется придушить"
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Певица Оля Цибульская впервые опубликовала фото с мужем. Но скрыла лицо любимого на снимках.

Исполнительница написала в Instagram семь интересных фактов об их отношениях.

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Оля Цыбульская написала 7 фактов о своем муже
Фото: instagram.com/cybulskaya
Оля Цыбульская написала 7 фактов о своем муже
Оля Цыбульская написала 7 фактов о своем муже
Оля Цыбульская написала 7 фактов о своем муже
Оля Цыбульская написала 7 фактов о своем муже

Цибульская призналась, что иногда хочет "задушить избранника", однако никогда с ним не разведется.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Исполнительница Ольга Цибульская поделилась, как начинала карьеру в столице. Она отметила, что переехала в Киев из Радивилова Ровенской области в 2003 году. Воспоминаниями звезда поделилась в Instagram. Также показала архивные фото из своих выступлений в молодости. Цибульская рассказала, что работала ночью, а днем ​​училась.

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