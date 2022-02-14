Цибульская поделилась необычными фактами о муже: "Иногда хочется придушить"

Певица Оля Цибульская впервые опубликовала фото с мужем. Но скрыла лицо любимого на снимках.
Исполнительница написала в Instagram семь интересных фактов об их отношениях.
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Цибульская призналась, что иногда хочет "задушить избранника", однако никогда с ним не разведется.
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Исполнительница Ольга Цибульская поделилась, как начинала карьеру в столице. Она отметила, что переехала в Киев из Радивилова Ровенской области в 2003 году. Воспоминаниями звезда поделилась в Instagram. Также показала архивные фото из своих выступлений в молодости. Цибульская рассказала, что работала ночью, а днем училась.
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