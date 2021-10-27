Интерактивный сайт-каталог "Музыкальный мир Украины": как посредством игры сформировать национальное сознание

"Музыкальный мир Украины" – это образовательно-развлекательный веб-ресурс о музыкальном искусстве нашей Родины. Такая себе музыкальная "энциклопедия", которая охватит период становления украинской музыки и до настоящего времени.

Цель проекта – показать богатство украинского музыкального искусства, вернуть "приватизированных" Советским союзом художников, актуализировать забытые достижения украинских гениев. Результат проекта – интересный сайт-каталог, который объединит разные музыкальные эпохи, и игра, которая позволит провести время с пользой и сформирует гордость за музыкальное наследство Украины. Искусство является мощным средством формирования национального самосознания. Ведь в музыке закодированы история, обычаи и традиции нашей нации.

События последних лет заставили украинцев задуматься: кто мы такие и куда движемся. Пришло понимание, что путь вперед - это возвращение к культурному наследию, которое так старательно "выкашивали" при Советском союзе.

И само музыкальное искусство является мощным средством формирования национального самосознания. Ведь в музыке закодированы история, обычаи и традиции нашей нации.

Украинский фольклор и творение таких гениев, как Николай Лысенко, не должны оставаться за бортом. И, в конечном итоге, стоит помнить, что все новое – это хорошо забытое старое, чем умело пользуется "ДахаБраха" и другие этно-фолк группы.

С психологической точки зрения веб-ресурс удовлетворяет потребность повышения самооценки – досказать себе и другим, что ты знаток музыки. Также присутствует состязательный интерес – набрать как можно больше баллов в игре и поделиться своим достижением в соцсетях с друзьями.

Вы тратите несколько минут на игру и незаметно для себя "втягиваетесь" в музыкальный мир Украины, открывая интересные детали и забытые достижения украинских художников. Вы сможете проникнуться любовью к украинскому и гордостью за Родину.

Если геймеру трудно ответить, он может получить подсказку. Для этого гоу на вторую часть сайта – образовательную. Ища ответ, пользователь почерпнет много интересной информации из каталога-таймлайна.

Легенда игры такая:

Мы наткнулись на заброшенный дом. Но он оказался необычным! Этот дом принадлежал коллекционеру, который собирал украинские музыкальные реликвии в течение многих лет. Но в настоящий момент здесь полный беспорядок. Помоги нам навести порядок в этом необычном месте. Найди предметы и музыкантов, которые с этими предметами ассоциируются.

Угадай музыканта по предмету! Играть