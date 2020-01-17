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суббота, 18 января 2020 11:55

Инстаграм-поэзия - способ услышать искренний голос простого человека - Ярослава Стриха

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Автор: Тарас Подолян
  Ярослава Стриха
Ярослава Стриха

Сейчас основная сфера бытования оригинальных стихов - соцсети. "Очень многие поэты работают и вкладывают свои стихи на Фейсбуке и в Инстаграми. В англоязычной поэзии целое явление инстаграм-позе есть. Кому-то хочется именно красоты утром или вечером. А тут вдруг хороший стих в ленте. У нас Жадан тоже сначала выкладывает стихи на Фейсбуке , а затем уже компонует в сборки. Читатели уже представляют, чего ждать через год в книге ", - рассказывает переводчица Ярослава Стриха в интервью Gazeta.ua. Сейчас, по ее словам, соцсети и поэзия в соцсетях выполняют ту же функцию коммуникации, как и придворная поэзия в Средневековье.

Период с 8 до 12 века в Японии - это эпоха Хейян, их золотой век, которая была бесконечно литературной: литературный талант, тонкое чутье на красоту и способность оформить повседневности в эстетические привлекательные формы были залогом карьерного продвижения при дворе, не менее важным, чем происхождение. Вся придворная жизнь с ее ритуалами была насыщена поэзией, при любой возможности нужно было написать стихотворение.

Литература этой эпохи почти вся женская. В украинской литературе женское авторство чуть ли не до 1990-х - выжженное поле, среди которого иногда возвышаются отдельные шпили - как Леся Украинка или Ольга Кобылянская. Зато в глухом Средневековье, когда у нас женских голосов не было слышно, в Японии женщины создали целый пласт литературы.

В глухом Средневековье, когда у нас женских голосов не было слышно, в Японии женщины создали целый пласт литературы

Например, Сей Сёнагон, придворная японская дама эпохи Хэйан, которая оставила очень трогательные "Записки у изголовья". Они состоят преимущественно из перечней вещей, которые ее волнуют или огорчают: маленькие птенцы, свет солнца на зеленом листе. Она обращает внимание на обыденные вещи, мимо которых мы можем пройти не заметив. А она заставляет нас в них внимательно всматриваться.

В эпоху Хейян при дворе даже свою личную жизнь устраивали через стихи. Если какому-то придворному нравилась какая-то дама, то ей надо было прислать стихотворение. В зависимости от поэтических умений влюбленного, адресатки решала, пригласить его на следующую ночь к себе в покои, или нет. После свидания обменивались стихами о том, как тоскуешь и как твои рукава промокли от слез, потому что ты вынужден провести несколько часов без любимой.

Эти тексты хоть и писались с очень прагматичной частной целью, как сейчас биографии в Тиндере, и все же начинали распространяться и среди общественности как общедоступная поэзия.

Сейчас функцию таких стихов переняли, видимо, на себя соцсети.

Более того, как раз соцсети, а не книги, стали сейчас основной сферой бытования оригинальных стихов. Очень многие поэты работают и выкладывают свои стихи на Фейсбуке и в Инстаграме. В англоязычной поэзии целое явление инстаграм-поэзии есть. Кому-то хочется именно красоты утром или вечером. А тут вдруг хороший стих в ленте. У нас Жадан тоже сначала выкладывает стихи на Фейсбуке, а потом уже компонует в сборники. Читатели уже представляют, чего ждать через год в книге.

  Инстаграм-поэтеса Рупи Каур возглавляет движение Insta-поетов
Инстаграм-поэтеса Рупи Каур возглавляет движение Insta-поетов

Первой инстаграм-поэтессой была Рупи Каур - канадка пакистанского происхождения. Она на своем инстаграме выставляет лаконичный какой-то рисунок, сопровождаемый коротким стихотворением. Ее сборник на украинской переводила Ирина Шувалова, которая на самом деле более сильная поэтесса, чем Рупи.

Кто чаще всего пишет инстаграм-поэзию?

Сейчас целая волна инстаграм-поэтесс. Это очень часто люди какого-то смешанного происхождения, которые представляют или несколько традиций, или чувствуют себя немножко на маргинесах литературного менстрима. Люди, которые немножко иначе говорят, для которых немного другие вещи являются знаковыми. Которые, возможно, имели определенные проблемы с тем, чтобы найти издателя, так как на первый взгляд это немного некоммерческо. Но многие из нас, кто являются представителями главной нации и не чувствуют себя другими и в меньшинстве, все равно имеют опыт не вписывания в контекст. Поэтому эта инстаграм-поэзия, которая очень часто сосредотачивается на этих вопросах, вдруг нашла неистовый широкий отклик. Именно за счет этого непосредственного прямого обращения к аудитории.

Все ли с этой поэзии является качественным письмом?

Очевидно нет. Но среди этого есть очень интересные вещи с точки зрения социологии чтения. Есть этот сдвиг по расширению способов говорения и образности.

Сейчас модно все искреннее и простое. Ты можешь не вписывается даже в какие-то литературные каноны, но если ты говоришь искренне - тебя воспринимают. Сейчас действительно есть запрос на искренность, на маленький голос простого человека, который стоит в стороне мейнстрима

Сейчас модно все искреннее и простое. Ты можешь не вписывается даже в какие-то литературные каноны, но если ты говоришь искренне - тебя воспринимают. Да, искренность - это тоже определенный набор условностей обращения. Но сейчас действительно есть запрос на искренность, на маленький голос простого человека, который стоит в стороне мейнстрима.

Какие вещи, например, сейчас считаются маргинальными?

Маргинальные они в кавычках, потому что многие из них сейчас входят в абсолютный центр. Скажем, главную поэтическую англоязычную премию в прошлом году Томаса Стернза Элиота получил молодой американо-вьетнамстький поэт Оушен Вонг за свой сборник "Ночное небо как рана от выстрела". С одной стороны, он относится к этническому меньшинству, потому что его мать уехала из Вьетнама. Он полемизирует с признанным способом художественной литературы, который предусматривает, что если ты пишешь в определенном высоком стиле, то ты, наверное, пишешь о чем-то важном. Но, говорит он, таким образом мы отсекаем много голосов людей, которые находятся в уязвимой ситуации - мигрантов, людей, у которых нет денег на образование. А эти голоса не менее важны. И они обогащают наш литературный лексикон.

В этой его сборнике есть прекрасные пассажи типа "epillage the village is a perfect rhyme" - "сплюндровання села - это совершенная рифма". По сути здесь он повторяет тезис Адорно о том, что невозможно писать поэзию после Холокоста. Потому что поэзия и вся древняя культура в какой-то степени виновата в том, что произошло, или не смогла этого остановить. Так же он говорит, что за совершенной рифмой может прийти что-то страшное. И оно нам может позволять эстетизировать и таким образом оправдать то, что на самом деле оправдать невозможно.

Автор: Тарас Подолян
  Ярослава Стриха
Ярослава Стриха

Да, возможно, мы уже оправдали какие-то очевидные сюжеты, очевидные формальные приемы. И возможно, мы уже готовы даже искать новые возможности и предметы для разговора.

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Какими стихами предыдущих десятилетий зачитываетесь лично вы?

Это сборник поэтических переводов Григория Кочура, одного из самых выдающихся украинских переводчиков ХХ века, который переводил со многих языков.

Героиня романа Кейт Аткинсон "Руины бога" описывает цитаты из стихов, застрявших в памяти, как сумку на черный день: когда чувствуешь себя не хорошо, вытаскиваешь из этой сумки кусочек красоты, и становится легче. Этот сборник Кочура для меня как сумка на черный день. "За стіною мишкує миша. А серед лісів сивий мох набрякає як потопельник" с Тадеуша Ружевича. Или "Это я, Кассандра, а это мой город под пеплом. А это моя голова, полная сомнений" с Виславы Шимборской. Этот сборник - это концентрированная настойка хорошей европейской поэзии 20 века. Какими бы разными не были наши предпочтения, в ней что-то найдется для каждого.

Цифровой век часто обвиняют в том, что из-за него меньше внимания уделяют традиционным искусствам. Живопись, музыка и литература могут находиться в тенях fake news, мемов и блогов. Поэзия же сопротивляется таким веяниям.

Исследования показали, что с 2015 года продажи сборников поэзии в США увеличились на 21%, что сделало их одним из самых быстрых в росте категорий в издательском бизнесе. Почти половина из этих сборников написана Иnsta-поэтами. Аналогичное исследование было проведено и в Великобритании. Стремительный рост продаж достиг отметки в рекордные 12 миллионов 300 тысяч фунтов стерлингов 2018 года.

26-летняя канадско-пенджабская поэтесса Рупи Каур возглавляет движение Insta-поэтов. Ее первой книге Milk & Honey, которую она самостоятельно опубликовала 2015 года, удалось опередить по продажам "Одиссею" Гомера 2016 и провести более 100 недель подряд в списке бестселлеров The New York Times. Теперь она переведена на более чем 35 языков. Ее вторая книга The Sun and Her Flowers была продана миллионным тиражом в течение первых трех месяцев после ее публикации 2017 года.

"Я считаю, что Instagram демократизировал поэзию. Когда я начала пользоваться Instagram, я была обычным учеником из семьи рабочего класса. Моя мама не говорит по-английски. Мой папа - водитель грузовика. Никто не мог дать мне совет, где публиковаться. Если бы не Интернет, я, девушка из племени сикхов, никогда бы не была опубликована в традиционном западном литературном мире ".

"Досадно, что Insta-поэтов сегодня так сильно критикуют, - говорит испанская инстаграм-поэтесса Летиция Сала. - Мне кажется, что именно литературный мир больше всех противится этому" новому "подходу, но я считаю, что поэзия, которая выходит из социальных платформ , искренняя. Она не была отредактирована. Может она и сырая, зато честная ".

Автор: Валерия Радзиевская
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