Инстаграм-поэзия - способ услышать искренний голос простого человека - Ярослава Стриха

Сейчас основная сфера бытования оригинальных стихов - соцсети. "Очень многие поэты работают и вкладывают свои стихи на Фейсбуке и в Инстаграми. В англоязычной поэзии целое явление инстаграм-позе есть. Кому-то хочется именно красоты утром или вечером. А тут вдруг хороший стих в ленте. У нас Жадан тоже сначала выкладывает стихи на Фейсбуке , а затем уже компонует в сборки. Читатели уже представляют, чего ждать через год в книге ", - рассказывает переводчица Ярослава Стриха в интервью Gazeta.ua. Сейчас, по ее словам, соцсети и поэзия в соцсетях выполняют ту же функцию коммуникации, как и придворная поэзия в Средневековье.

В этой его сборнике есть прекрасные пассажи типа "epillage the village is a perfect rhyme" - "сплюндровання села - это совершенная рифма". По сути здесь он повторяет тезис Адорно о том, что невозможно писать поэзию после Холокоста. Потому что поэзия и вся древняя культура в какой-то степени виновата в том, что произошло, или не смогла этого остановить. Так же он говорит, что за совершенной рифмой может прийти что-то страшное. И оно нам может позволять эстетизировать и таким образом оправдать то, что на самом деле оправдать невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Когда живешь с ощущением, что кто-то раньше о нас позаботился, становится не так страшно" - Ярослава Стриха

Цифровой век часто обвиняют в том, что из-за него меньше внимания уделяют традиционным искусствам. Живопись, музыка и литература могут находиться в тенях fake news, мемов и блогов. Поэзия же сопротивляется таким веяниям.

Исследования показали, что с 2015 года продажи сборников поэзии в США увеличились на 21%, что сделало их одним из самых быстрых в росте категорий в издательском бизнесе. Почти половина из этих сборников написана Иnsta-поэтами. Аналогичное исследование было проведено и в Великобритании. Стремительный рост продаж достиг отметки в рекордные 12 миллионов 300 тысяч фунтов стерлингов 2018 года.

26-летняя канадско-пенджабская поэтесса Рупи Каур возглавляет движение Insta-поэтов. Ее первой книге Milk & Honey, которую она самостоятельно опубликовала 2015 года, удалось опередить по продажам "Одиссею" Гомера 2016 и провести более 100 недель подряд в списке бестселлеров The New York Times. Теперь она переведена на более чем 35 языков. Ее вторая книга The Sun and Her Flowers была продана миллионным тиражом в течение первых трех месяцев после ее публикации 2017 года.

"Я считаю, что Instagram демократизировал поэзию. Когда я начала пользоваться Instagram, я была обычным учеником из семьи рабочего класса. Моя мама не говорит по-английски. Мой папа - водитель грузовика. Никто не мог дать мне совет, где публиковаться. Если бы не Интернет, я, девушка из племени сикхов, никогда бы не была опубликована в традиционном западном литературном мире ".

"Досадно, что Insta-поэтов сегодня так сильно критикуют, - говорит испанская инстаграм-поэтесса Летиция Сала. - Мне кажется, что именно литературный мир больше всех противится этому" новому "подходу, но я считаю, что поэзия, которая выходит из социальных платформ , искренняя. Она не была отредактирована. Может она и сырая, зато честная ".