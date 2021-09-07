Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович

Автор: Дмитрий Анохин На фоне 300 лет порабощения 30 лет мало, чтобы пройти весь путь, считает кинорежиссер Валентин Васянович

Украинская политическая нация довольно слабая и инфантильная, но события после 2014 года для многих открыли глаза на Россию и ее желание реконструировать империю. Об этом рассказал в интервью Gazeta.ua кинорежиссер Валентин Васянович.

"Украина прошла большой путь. Но еще многие люди не осознают до конца, что такое политическая ответственность. Они не чувствуют себя частью нации. Мы все вместе еще должны пройти большой путь. Потому на фоне 300 лет порабощения 30 лет мало, чтобы пройти весь этот путь," – считает кинорежиссер.

По его мнению, самая большая ошибка за 30 лет независимости, что в Украине до сих пор не возникло сильной политической элиты.

"На всех этапах при всех президентах, не возникло политической элиты, которая бы осознавала себя отдельной страной и не пытались бы заигрывать с Россией, – объясняет Васянович. – Промотирование именно украинской идеи, языка, культуры до сих пор происходит очень вяло. Если бы большинство населения считали себя украинцями и не имели сантиментов к Советскому Союзу, вообще не было бы войны".

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В 2019-м его лента "Атлантида" победила в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. События фильма происходят в будущем 2025 году, когда Украина выиграла в войне с Россией.

"С таким соседом в Украины есть два сценария – либо мы победим, или нас. Надо сопротивляться, усиливать армию и культуру. Гуманитарный сектор должен распространять украинские ценности. И искоренить коррупцию," – добавляет режиссер.

6 сентября на Венецианском кинофестивале состоялась премьера ленты Валентина Васяновича "Блик" об украинском военном хирурге, который попадает в русский плен на российско-украинской войне. Главную роль в фильме сыграл Роман Луцкий. Лента участвует в основном конкурсе кинофорума.