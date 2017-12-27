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среда, 27 декабря 2017 21:45

Художник создает зимние пейзажи на заснеженных окнах
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Бейкер распыляет снег с баллончика и прорисовывает контуры с помощью кисточки.
Фото: dailymail.co.uk
Бейкер распыляет снег с баллончика и прорисовывает контуры с помощью кисточки.
Бейкер распыляет снег с баллончика и прорисовывает контуры с помощью кисточки.
Бейкер распыляет снег с баллончика и прорисовывает контуры с помощью кисточки.
Бейкер распыляет снег с баллончика и прорисовывает контуры с помощью кисточки.
Бейкер распыляет снег с баллончика и прорисовывает контуры с помощью кисточки.
Бейкер распыляет снег с баллончика и прорисовывает контуры с помощью кисточки.

Британец Том Бейкер из города Беркшир создает картины необычным способом - рисует снегом на стеклах окон. Все, что ему нужно - кисть и скребок. Вместо настоящего снега использует искусственный, в баллончиках.

Бейкер начал осваивать технику рисунков на окнах с 2007 года. Превратил хобби в бизнес. Перед Рождеством рисует снежные пейзажи на заказ. Ежегодно начинает свою работу с 31 октября.

В среднем услуга стоит 150 фунтов - около 5,5 тыс грн.

В течение сезона рисует от 150 до 200 картин из снега.

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Хейзел Закария из Новой Зеландии создает живописные картины не на полотнах, а на поверхности смузи. Делает коктейли с ягод, фруктов и овощей, а затем украшает их рисунками. Создала портреты Гарри Поттера, Фриды Кало, спортсмена Сони Билла Вильямса, персонажей телесериала "Во все тяжкие" - Уолтера Уайта, Джесси Пинкмана, Хэнка Шрейдера, Соула Гудмена и Гаса Фринга.

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