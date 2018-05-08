Художник дополняет шедевры живописи бургерами и колой

Бразильский художник Габриэль Нарделли Араужо предлагает необычный взгляд на классические картины своей серией работ под названием "Бургерная пятница".
Это часть его проекта The Canvas Project.
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Свои работы размещает на своей странице в Instagram.
Габриэль любит вставлять картины эпохи Возрождения в нашу реальность или наоборот, нашу реальность в картины эпохи Возрождения. Художник предлагает гамбургеры и картофель фри персонажам классических картин, привнося их в шедевры истории искусства.
Картины из продуктов создает киевлянка 25-летняя Дарья Косарь. Их фотографирует и выкладывает в социальной сети Instagram. Имеет заказ в Украине и за рубежом.
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