Художник дополняет шедевры живописи бургерами и колой

Фото: Instagram

Бразильский художник Габриэль Нарделли Араужо предлагает необычный взгляд на классические картины своей серией работ под названием "Бургерная пятница".

Это часть его проекта The Canvas Project.

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Свои работы размещает на своей странице в Instagram.

Габриэль любит вставлять картины эпохи Возрождения в нашу реальность или наоборот, нашу реальность в картины эпохи Возрождения. Художник предлагает гамбургеры и картофель фри персонажам классических картин, привнося их в шедевры истории искусства.

Картины из продуктов создает киевлянка 25-летняя Дарья Косарь. Их фотографирует и выкладывает в социальной сети Instagram. Имеет заказ в Украине и за рубежом.