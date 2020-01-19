Хоббиты Толкина напоминают украинский - Ярослава Стриха

Автор: Тарас Подолян Ярослава Стриха

Мир маленького человека, котороу, может, и не хотелось бы оказываться на поле боя, но он долен, описанный Джоном Толкином во "Властелине колец", напоминает украинскую действительность - говорит переводчица Ярослава Стриха.

"Я сначала посмотрели фильм и была в таком бурном восторге, что прочитала сначала книгу в русском переводе, затем в оригинале, потом украинский и польский переводы, которые существовали на тот момент. Я сосредотачивалась на различных переводах топонимов. Об этом и написала работу в Малую академию наук. Но на самом деле это было чисто оправдание моей одержимости этим текстом.

Меня в нем захватывает наслоение разных историй - насколько в различных временных масштабах это происходит. Для кого-то из героев это уже очень старый мир, где истории заканчиваются, как для эльфов. А кто-то живет в своем маленьком уютном мире и об упадке истории даже не думает, как вот те же хоббиты. Но эта очень старая история может прийти и к ним тоже ", - делится исследовательница.

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"Этот эффект давности, которая живет в тебе, вокруг и приходит к тебе, хочешь ты того или нет, конечно, умиляет. Когда я перечитывала Толкина после начала украинско-российской войны, мне очень срезонировало. Описан же мир маленького человека, которому, может, и не хотелось бы оказываться на поле боя, но он должен. Поняла, что уютный мир часто - это не отсутствие опасностей, а лишь умение не видеть опасностей, которые происходят вокруг ", - говорит Ярослава Стриха.

Студия Amazon работает над сериалом, события которого будут разворачиваться в вымышленном мире английского писателя Джона Толкина и предшествовать событиям фильмов серии "Властелин колец". Режиссером выступит Хуан Антонио Байона. До этого снимал "Приют", "Невозможное", "Голос монстра" и "Мир Юрского периода-2".