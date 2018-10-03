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среда, 03 октября 2018 21:45

Хиты из голливудских картин сыграют в Киеве

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Хиты из голливудских картин сыграют в Киеве
Kyiv Fantastic Orchestra сыграют музыку музыку из фильмов. Фото: orchestra-music.com.ua

20 октября коллектив Kyiv Fantastic Orchestra с дирижером Богданом Пущаком сыграет музыку из известных фильмов.

Прозвучат оригинальные версии произведений культовых композиторов Голливуда: "Назад в будущее", "Рэмбо", "Форрест Гамп,"Судья Дред","Код да Винчи","Человек Паук","Симпсоны".

"Музыка к кинохитам Голливуда - один из самых популярных проектов, который исполняют лучшие оркестры в самых престижных концертных залах мира", - говорят организаторы.

Концерт состоится в зале Metropolis Music Hall.

Kyiv Fantastic Orchestra - это концертное название Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины. Существует с 1979 года. Новое название коллектив получил в 2017-м. В составе оркестра играют группы струнных, деревянных и медных духовых и ударных инструментов, а также арфа, рояль, гитары и саксофон.

Ранее музыку из кинофильмов и мировые хиты Kyiv Fantastic Orchestra играл в новогоднюю ночь на Софийской площади.

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До 8 октября в Киеве будет проходить форум академической украинской классической музыки - 29-й Международный фестиваль "Киев Мюзик Фест2018". Это 5 симфонических, 7 хоровых, 10 камерных концертов, более 700 участников, музыка 10-ти стран: Украины, Польши, Израиля, Германии, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Франции, Китая.

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