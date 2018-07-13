Хит украинской группы спели на языке жестов

Песню группы "Скай" исполнили на жестовом языке. Фото: youtube.com

Хит украинской группы "Скай" "Тебе це може вбити" перевели на язык жестов.

Ролик выложил в сеть YouTube россиянин Даниил Захаров.

"Я не идеально знаю язык жестов, плюс вообще ничего не понимаю в сценарном деле и режиссуре. Я не оперотор и уж тем более не актер. Еще одной сложностью было то, что песня поется на украинском языке, который я плохо знаю. Поэтому мне требовалась немножко вытренировать свою артикуляцию. Этот клип — моя попытка показать, что не обязательно обладать всеми навыками, чтобы сделать что-то", - говорит автор ролика.

На видео отреагировал Олег Собчук, фронтмен группы "Скай".

"Невероятно приятно видеть такие вещи! Браво", - написал он в Facebook.

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Украинские знаменитости снялись в фотопроекте "Звездная азбука". Его создали для того, чтобы привлечь внимание к проблеме людей с недостатками слуха Азбуку создали в рамках инициативы "Когда тишина заговорила" ОО "Відчуй". По статистике, каждый девятый теряет слух и часто об этом не догадывается. На жестовом языке говорят более 250 тыс. украинцев, но его не учат в школах даже на базовом уровне.