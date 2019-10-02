Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби

В сети появился трейлер фильма "Хищные птицы". Фото: @margotrobbie

Кинокомпания Warner Bros. поделилась первым официальным трейлером фильма "Хищные птицы" с актрисой Марго Робби в главной роли.

Промо-ролик появился на YouTube-канале компании.

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Сюжет киноленты посвященный команде героинь комиксов DC при командовании главной антигероини Харли Квинн, которую сыграет Робби. Девушки будут противостоять криминальному авторитету и бизнесмену Роману Сионису. Роль злодея досталась Юэну Макгрегору.

В США кинолента выйдет в прокат 7 февраля 2020 года.

Вышел тизер фильма "Хищные птицы". Это один из проектов по комиксам DC новой волны. Его снимает китайско-американский режиссер Кэти Янь.