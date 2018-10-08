Гуцульскую столицу рекламируют живописным роликом

В сети выложили первый проморолик гуцульской столицы - "Верховина, смотри и говори: "Йо!".
Ролик рекламирует зеленый туризм в регионе.
Видео показывает варианты отдыха в Верховине. Среди них - джипинг местными серпантинам, рафтинг по порогам реки Черный Черемош, прогулки на лошадях, путешествие на квадроциклах, дегустация местного гуцульского сыра.
Среди кадров можно увидеть невероятные пейзажи Верховины с высоты птичьего полета, дома, зеленые горы, старинную церковь, в которой венчается гуцульская пара.
Каждый из героев ролика говорит слово "йо", что на закарпатском диалекте означает "да".
В видео можно услышать традиционные гуцульские мелодии. Завершает ролик гуцульский танец - аркан. Он символизирует силу, заключающуюся в единстве.
Видео будут транслировать в интернете и на украинских телеканалах. Его создала компания Livingston Production во главе с жителем Верховины видеооператором Назаром Мануляком, а также общественная организация "Гуцулики".
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В Верховине работает Музей Гуцульской магии. Его включили в список 10 украинских музеев, которые впечатляют. В Музее Гуцульской магии можно узнать о местных мольфарах и ведьмах, известных гуцульских целителях, архаичных народных средствах и давно забытых народных рецептах.
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