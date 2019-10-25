Группа Vivienne Mort временно прекращает существование

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
2 Просмотров: 3582
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1629
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6894
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1098
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6372
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40743
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3393
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
5
5
3
8
27
Кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2019-го
Кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2019-го
Голые ягодицы и хобот вместо носа: Каменских выпустила эпатажный клип на песню Elefante
Голые ягодицы и хобот вместо носа: Каменских выпустила эпатажный клип на песню Elefante
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
&quot;Спешите — там в руках сердце с кровью!&quot; Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала &quot;Слов&#039;яни&quot;
"Спешите — там в руках сердце с кровью!" Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала "Слов'яни"
Секс-символы паркета Ольга Полякова, Ираклий Макацария и Женя Кот посетили фестиваль &quot;BALLET OPEN SPACE&quot;
Секс-символы паркета Ольга Полякова, Ираклий Макацария и Женя Кот посетили фестиваль "BALLET OPEN SPACE"
Видео
Все видео
Вин Дизель сыграл нового супергероя
Вин Дизель сыграл нового супергероя
Netflix покажет теплую рождественскую историю
Netflix покажет теплую рождественскую историю
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
"Я убью тебя" - Селена Гомес получила угрозу от жены Бибера из-за новых треков
"Я убью тебя" - Селена Гомес получила угрозу от жены Бибера из-за новых треков
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1098
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5715
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7614
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1881
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 342
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
воскресенье, 27 октября 2019 21:45

Группа Vivienne Mort временно прекращает существование

  Комментировать

Инди-рок-группа Vivienne Mort берет творческую паузу. Перед этим даст несколько концертов под названием "Конец первой главы".

Автор: facebook.com
  Инди-рок-группа Vivienne Mort берет творческую паузу
Инди-рок-группа Vivienne Mort берет творческую паузу

Коллектив основала вокалистка и автор песен Даниэла Заюшкина 2007 года. К ней присоединился барабанщик Глеб Процив, сейчас - продюсер группы. С ними выступают пианист Александр Лежньов и гитарист Александр Булюк. Выпустили 6 альбомов. Последний — "Досвід" 2018-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за 12 лет Ленни Кравиц выступит в Украине

"Завершился наш первый этап. Мы долго принимали это решение и оно далось нам нелегко, — говорит Даниэла Заюшкина. — Нужно все осмыслить, определиться с ценностями, настроить стрелку компаса. Я долго шла к тому, чтобы найти своих людей. Мы вместе росли и развивались. в процессе у нас сформировалась своя неповторимая атмосфера и общие ценности, которыми я горжусь и которые мы с радостью разделяем со своими слушателями."

Первым объявили киевский концерт "Конец первой главы". Состоится 14 мая в Октябрьском дворце.

Весной 2016-го вокалистку группы пригласили в Индию, где она создала саундтрек к фильму "Три с половиной" режиссера Дарьи Гай. Также в Мумбаи был снят клип на песню "Пташечка".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Группа Vivienne Mort временно прекращает существование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире

Физик нашел способ борьбы с раком

Самое читаемое
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 57096
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн Просмотров: 23779
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 23544
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
3
 1 Просмотров: 17712
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
3
 1 Просмотров: 12592
Культура
Вин Дизель сыграл нового супергероя
Вин Дизель сыграл нового супергероя
 Просмотров: 846
Netflix покажет теплую рождественскую историю
Netflix покажет теплую рождественскую историю
 Просмотров: 216
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
 Просмотров: 495
Появился тизер украинской комедии по мотивам народной сказки и фильма Хичкока
Появился тизер украинской комедии по мотивам народной сказки и фильма Хичкока Просмотров: 378
С Робертом Паттинсоном и Тимоти Шаламе: Netflix показал трейлер фильма "Король"
С Робертом Паттинсоном и Тимоти Шаламе: Netflix показал трейлер фильма "Король" Просмотров: 450
Больше всего комментируют
31
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
6
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
5
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
4
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
3
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
Голосов: 1582
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua