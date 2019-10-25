Группа Vivienne Mort временно прекращает существование

Инди-рок-группа Vivienne Mort берет творческую паузу. Перед этим даст несколько концертов под названием "Конец первой главы".

Автор: facebook.com Инди-рок-группа Vivienne Mort берет творческую паузу

Коллектив основала вокалистка и автор песен Даниэла Заюшкина 2007 года. К ней присоединился барабанщик Глеб Процив, сейчас - продюсер группы. С ними выступают пианист Александр Лежньов и гитарист Александр Булюк. Выпустили 6 альбомов. Последний — "Досвід" 2018-го.

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"Завершился наш первый этап. Мы долго принимали это решение и оно далось нам нелегко, — говорит Даниэла Заюшкина. — Нужно все осмыслить, определиться с ценностями, настроить стрелку компаса. Я долго шла к тому, чтобы найти своих людей. Мы вместе росли и развивались. в процессе у нас сформировалась своя неповторимая атмосфера и общие ценности, которыми я горжусь и которые мы с радостью разделяем со своими слушателями."

Первым объявили киевский концерт "Конец первой главы". Состоится 14 мая в Октябрьском дворце.

Весной 2016-го вокалистку группы пригласили в Индию, где она создала саундтрек к фильму "Три с половиной" режиссера Дарьи Гай. Также в Мумбаи был снят клип на песню "Пташечка".