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пятница, 25 октября 2019 11:49

Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями

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Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
ТНМК выпустил две новые песни. Фото: saycheese.com.ua

Группа "Танок на майдане Конго" выпустил две новые песни.

Один из новых треков "Прокачай" записали вместе с лауреатами ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine, пишет 112.ua

Песню написали специально для церемонии награждения лучших креативных педагогов страны. Впервые композицию выполнили в Национальной Опере.

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В записи приняли участие лучшие педагоги-новаторы Украины в 2017 и 2018 гг - Пауль Пшеничка (лучший учитель мира по физике 2004 года по версии Intel) и Александр Жук и финалисты этой премии - Татьяна Веркалец, Оксана Ратушняк и Юрий Гайдученко.

Вторая новинка называется "Великі вуйки" - саундтрек к одноименному сериалу, который вышел 14 октября.

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук спел вместе с участниками группы "ТНМК".Певец выступил на юбилейном концерте, посвященном 30-летию украинской группы.

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