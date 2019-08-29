Вечер перед Парламентом: Вакарчук спел на юбилейном концерте с ТНМК

Также вместе с ТНМК спел поп-исполнитель Олег Винник, Дмитрий Шуров, Андрей Хлывнюк и другие. Фото: https://www.unian.ua

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук спел вместе с участниками группы "ТНМК".



Певец выступил на юбилейном концерте, посвященном 30-летию украинской группы.



Новоизбранный нардеп также заявил, что на время работы в Верховной Раде доступ к микрофону у него будет ограничен.

"Надо привыкать, что доступ к микрофону у меня теперь ограничен", - сказал он.



Также вместе с "ТНМК" спел поп-исполнитель Олег Винник, Дмитрий Шуров, Андрей Хлывнюк, Alyona Alyona и Алина Паш.

Вечір перед Радою: політик Святослав Вакарчук заспівав разом із гуртом "ТНМК" на концерті у Києві. Каже, його не скоро знову пустять до мікрофона pic.twitter.com/584BtHQrO5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 августа 2019 г.

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Напомним, партия "Голос" Вакарчука набрала 5,81% по партийным спискам. Три депутата партии победили на мажоритарных округах. В целом "Голос" будет представлен 20 депутатами в парламенте 9-го созыва.