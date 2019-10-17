Группа Semmar превратилась в дуэт

Группа Semmar презентовала новый сингл Фото: предоставила Svitlana Sinchenko

Группа Semmar возвращаются на сцену в обновленном составе и со свежим звучанием. К записи нового сингла привлекли саундпродюсера Артура Даниеляна.

Отныне Semmar - это дуэт: Андрей Шатров (вокал, гитара и синти) i Артем Веремеенко (бас).

Новое творение музыкантов получило название "Апперкот". За обложку отвечал дизайнер Александр Солонский.

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"Аперкот- это тот удар под дых, который иногда наносит жизни. И здесь идет речь не только о романтических отношениях. Мы не выпускали песни 2 года. Текст и часть музыкальных идей записали, когда играли другим составом. После этого были часы техно, танцы, драки, ссоры, переезды, женитьбы и разводы, разрушенные квартиры и собственного самомнения. Наконец выяснилось, что одно из названий танцевальных па, которые упоминаются в песне, означает совсем другое. Впереди новые песни. Нам надоело молчать", - говорит Шатров.

Semmar стартовали в 2013-м, соединив в песнях электронику, джаз и синти-поп. За два года они успели выпустить мини-альбом "Друг" и выступить на 10 крупнейших фестивалях Украины. Затем была полноформатная пластинка "Босфор" в 2016-м.

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