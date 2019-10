Песня Guns N 'Roses собрала 1 млрд просмотров на YouTube

Это не первый рекорд группы. Фото с открытых источников.

Клип американской группы Guns N 'Roses на песню Sweet Child O' Mine стал рекордсменом, первым набрав 1 млрд просмотров на YouTube среди вышедших в 80-х.

Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

Guns N 'Roses дебютировали в 1987-м на MTV с клипом Welcome to the Jungle, но именно Sweet Child O' Mine принес группе популярность.

Музыканты не впервые бьют рекорды YouTube. Ранее клип на сингл November Rain считался старейшим роликом на YouTube, который посмотрели 1 млрд человек, но недавно его сместил с пьедестала клип Bohemian Rhapsody группы Queen.

Украинские музыканты Арсен Мирзоян и Олег Собчук, фронтмен группы "СКАЙ", проводят активные студийные сессии в работе над первым совместным треком. Об этом стало известно из видео, которым Мирзоян поделился в Instagram.