Группа Pixies выпустит альбом

Авторы хита Where is my mind, американская группа Pixies анонсировали новый альбом. Пластинка будет называться Beneath the Eyrie, выйдет 13 сентября этого года. Вместе с анонсом музыканты выложили в сеть новую песню On Graveyard Hill. "Она может свести тебя с ума, она проводит меня в темноту в час ведьм", - поет вокалист группы Блэк Фрэнсис. Кроме этой композиции, в альбом войдет еще 11 треков.
В конце августа группа отправится в мировое турне. Украина обойдут. Подробности о новой пластинке музыканты будут сообщать в специальных подкастах It's a Pixies Podcast, которые будут появляться в сети еженедельно, начиная с 27 июня.
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Блэк Фрэнсис, вокалист группы Pixies, пришел к своему стилю пения в подростковые годы во время выполнения битловского хита Oh Darling. По словам исполнителя, сосед подбивал спеть так, будто он ненавидит эту композицию. Это превратилось в шум. Сейчас крики Фрэнсиса является характерной особенностью музыки Pixies.
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