Группа Pixies выпустит альбом

Вокалист группы Pixies выступает на сцене. brooklynvegan.com

Авторы хита Where is my mind, американская группа Pixies анонсировали новый альбом. Пластинка будет называться Beneath the Eyrie, выйдет 13 сентября этого года. Вместе с анонсом музыканты выложили в сеть новую песню On Graveyard Hill. "Она может свести тебя с ума, она проводит меня в темноту в час ведьм", - поет вокалист группы Блэк Фрэнсис. Кроме этой композиции, в альбом войдет еще 11 треков.

В конце августа группа отправится в мировое турне. Украина обойдут. Подробности о новой пластинке музыканты будут сообщать в специальных подкастах It's a Pixies Podcast, которые будут появляться в сети еженедельно, начиная с 27 июня.

Блэк Фрэнсис, вокалист группы Pixies, пришел к своему стилю пения в подростковые годы во время выполнения битловского хита Oh Darling. По словам исполнителя, сосед подбивал спеть так, будто он ненавидит эту композицию. Это превратилось в шум. Сейчас крики Фрэнсиса является характерной особенностью музыки Pixies.