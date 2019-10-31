Группа DETACH выпустила первый акустический альбом

Рок-группа DETACH выпустил альбом Made Up Of Light. Это пятая пластинка в дискографии и первая акустическая. Состоит из 9 песен.

Автор: пресс-служба Made Up Of Light — первый акустический альбом группы DETACH

Коллектив основал вокалист и автор текстов Алексей Веренчик в 2010-м. Также в составе гитаристы Максим Стадник, Роман Бондарь, Руслан Войтович и ударник Кирилл Озеров. Играют альтернативный рок, металл, рэпкор.

2016-го приняли участие в проекте "Х-Фактор". Заняли второе место. В следующем году пели на национальном отборе Евровидения. Вошли в 24-ку.

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"Наше творчество в определенном смысле агрессивная — я кричу то, о чем хочется, — говорит лидер группы Алексей Веренчик. — Сейчас захотелось поделиться, любовью, теплом, нежностью, чем трогательным и важным."

В ближайшее время музыканты планируют снять клип на главный трек альбома Made Up Of Light. Режиссером всех видео является фронтмен группы.

В поддержку новой пластинки DETACH отправляются в тур. Акустику сыграют 14 ноября в Харькове, 15-го в Днепре и 8 декабря в Киеве.

"На концертах прозвучат не только песни из нового альбома. Сыграем также самые неожиданные треки в акустической обработке. Некоторые из них прозвучат в первый и в последний раз", — говорится в сообщении коллектива в соцсети.

В октябре группа "Фиолет" выпустила альбом True Love. В пластинку вошло 8 песен: четыре новых и четыре переделанных старых.