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пятница, 11 мая 2018 18:37

Грубо и отвратительно: Сальвадора Собрала пристыдили в сети

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Португальский певец Сальвадор Собрал, который победил в Евровидении -2017 в Киеве безапелляционно высказался относительно нынешних конкурсантов. Песню Toy израильской участницы Нетти певец назвал ужасной.

"К счастью, в этом году я не должен ничего слушать. Знаю только песнi Португалии и Израиля, потому что YouTube заставил меня это посмотреть.YouTube подумал, что мне понравится песня Израиля, и тогда я это открыл, а там ужасная песня", - сказал в интервью на португальском ТВ Собрал.

Скандальное заявление исполнителя вызвала резонанс в сети, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на португальское издание Público.

Певцу советуют "слезть с белого коня" и проявить уважение к тем, кто много работал, чтобы выступить на этом конкурсе.

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"Постыдись, Сальвадоре Собрал, Постыдись! Разве так должен говорить победитель Евровидения?, - написал хорватский певец Жак Хоудек, финалист прошлогоднего конкурса. - Ты старался изобразить из себя скромного человека, настоящего артиста, может, ты и обманул всю Европу, но не меня! Позволь тебе кое-что сказать, Сальвадор Собрал, в прошлом году, когда ты пропустил все репетиции, и твоя сестра делала их вместо тебя - Европейский вещательный союз должен был тебя дисквалифицировать! "

По его мнению, Сальвадор обошелся с нетто "грубо, отвратительно и не как джентльмен", и должен немедленно извиниться.

"Ты не просто победитель Евровидения, ты сейчас - его хозяин, потому что Евровидение проходит в твоей стране, это делает твое поведение еще хуже. Если ты так ненавидишь концепцию конкурса, то тебе вообще не надо было принимать в нем участие!", - написал Хоудек.

Прокомментировала заявление Собрала и сама Нетта.

"Посылаю только мою любовь Собралу и всем артистам всех жанров", - написала израильтянка в Twitter и выложила свое фото с представительницей Кипра Элени Фурейрой.

Автор: tabloid.pravda.com.ua
 

По мнению букмекеров, именно Элени и Нетта претендуют на победу в конкурсе.

В прошлом году Сальвадор Собрал не мог участвовать в репетициях "Евровидения" по состоянию здоровья - он имел очень больное сердце. 8 декабря 2017-го, португальском певцу Сальвадора собрали переседалы сердце. Операцию сделали в госпитале Санта-Круз в Лиссабоне. Певцу пришлось ждать несколько месяцев, прежде чем подобрали подходящего донора. По завершении периода восстановления он сможет жить практически нормальной жизнью.

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