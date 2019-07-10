Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино

Премьера фильма в кинотеатрах состоится в 2019 году. Фото: umanportal.com

Компания "ТЕТ-Продакшн" представила завершенный производством фильм "Черный ворон", который сняли по мотивам исторического романа-бестселлера Василия Шкляра.

"Премьера исторической драмы "Черный ворон" состоится уже в этом году", - сообщает пресс служба Госкино.

Кинопроект фильма с рабочим названием "Залишенець. Чорний ворон" стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино и получил финансирование в размере 5 млн 88 тыс. 300 грн. Общая стоимость производства - 20 млн грн.

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Режиссер ленты - Тарас Ткаченко. Сценарист - Тарас Антипович. Исполнительные продюсеры - Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер - Александр Ткаченко.

Главные роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Азизбек Абдурашидовой, Зоряна Марченко, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко, Даниил Мирешкин.

Роман Василия Шкляра описывает борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала против Украинской Народной Республики, закончилась. Но борьба продолжалась почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного Яра противились советской оккупации и боролись за свободу украинского народа.

Лента "Черный ворон" рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон. Он становится участником повстанческого движения времен Холодноярской республики.

Основные места событий в фильме - территория Холодного Яра и Мотронинского монастыря на Черкасщине. На экране святыню воспроизводили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, поскольку после реставрации монастырь не сохранил исторического облика.

За время работы над проектом творческая группа отправлялась в несколько экспедиций Украины. В частности, охотничьего дворца графа Шувалова в городе Тальное и Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" Киевской области. Массовые сцены, в которых были привлечены более 150 актеров, снимали в селе Поташ Черкасской области.