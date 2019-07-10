Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 756
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 468
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 684
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 360
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1413
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1332
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3087
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
25
3
18
42
5
От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей
От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей
Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса
Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Видео
Все видео
Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино
Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино
Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский манер
Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский манер
На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта
На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта
Наказание отбывал вместе со Стусом и Светличным: диссидент Игорь Калынец празднует 80-летие
Наказание отбывал вместе со Стусом и Светличным: диссидент Игорь Калынец празднует 80-летие
Полицейский взял в плен водителя Uber
Полицейский взял в плен водителя Uber
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2232
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1134
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 18:18

Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино

  Комментировать
Готовый фильм &quot;Черный ворон&quot; показали Госкино
Премьера фильма в кинотеатрах состоится в 2019 году. Фото: umanportal.com

Компания "ТЕТ-Продакшн" представила завершенный производством фильм "Черный ворон", который сняли по мотивам исторического романа-бестселлера Василия Шкляра.

"Премьера исторической драмы "Черный ворон" состоится уже в этом году", - сообщает пресс служба Госкино.

Кинопроект фильма с рабочим названием "Залишенець. Чорний ворон" стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино и получил финансирование в размере 5 млн 88 тыс. 300 грн. Общая стоимость производства - 20 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда фильма "Круты 1918" рассказал о трудностях на съёмочной площадке

Режиссер ленты - Тарас Ткаченко. Сценарист - Тарас Антипович. Исполнительные продюсеры - Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер - Александр Ткаченко.

Главные роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Азизбек Абдурашидовой, Зоряна Марченко, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко, Даниил Мирешкин.

Роман Василия Шкляра описывает борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала против Украинской Народной Республики, закончилась. Но борьба продолжалась почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного Яра противились советской оккупации и боролись за свободу украинского народа.

Лента "Черный ворон" рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон. Он становится участником повстанческого движения времен Холодноярской республики.

Основные места событий в фильме - территория Холодного Яра и Мотронинского монастыря на Черкасщине. На экране святыню воспроизводили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, поскольку после реставрации монастырь не сохранил исторического облика.
За время работы над проектом творческая группа отправлялась в несколько экспедиций Украины.

В частности, охотничьего дворца графа Шувалова в городе Тальное и Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" Киевской области. Массовые сцены, в которых были привлечены более 150 актеров, снимали в селе Поташ Черкасской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 40812
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 27145
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 2 Просмотров: 18775
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
 1 Просмотров: 12151
Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: женщина исчезла при загадочных обстоятельствах
Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: женщина исчезла при загадочных обстоятельствах Просмотров: 9180
Культура
Художница Алла Шорина представит выставку "La-la-la и надежды"
Художница Алла Шорина представит выставку "La-la-la и надежды" Просмотров: 36
Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский манер
Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский манер
 Просмотров: 1134
На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта
На фестивале классической музыки покажут письма отца Моцарта
 Просмотров: 63
Умер актер фильмов "Люди в черном" и "Робокоп"
Умер актер фильмов "Люди в черном" и "Робокоп" Просмотров: 1170
"Брати Гадюкіни" презентовали песню об очаровательной незнакомке
"Брати Гадюкіни" презентовали песню об очаровательной незнакомке Просмотров: 333
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
11
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
7
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
6
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
6
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 999
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua