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четверг, 24 октября 2019 15:54

Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
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Кадры со съёмок фильма "Яков".
Фото: Facobook / @Yakiv
Кадры со съёмок фильма "Яков".
Кадры со съёмок фильма "Яков".

Украинская историческая драма "Яков" расскажет о смельчаке и спасителе более 3 тыс. жизней во время Голодомора.

Завершились съемки первого тизера фильма, сообщило "Радио Свобода".

По словам режиссера Виктории Трофименко, съемочный процесс сейчас находится на паузе.

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История Якова Дробота - не типичная даже для времен Голодомора, ведь мужчине удалось победить голод и спасти тысячи людей.

"Такие случаи во время Голодомора не были редкими, когда председатели колхозов тайно спасали людей, но в основном кто-то их "сдавал", и этих спасителей высылала или расстреливала советская власть. А в случае Дробота село объединилось, и никто не предал, несмотря на то, что когда создавался колхоз, многие люди были против", - рассказывала Трофименко.

Женщина рассказала, как собирала материал для описания событий 1932-1933 годов.

"Я ездила в Великий Хутор, и мне пригодилась книга харьковского журналиста Виктора Козориза, который является выходцем из этого села и описал историю Большого Хутора том числе и в период Голодомора. Там собрана архивная информация, которая мне очень помогла ", - прокомментировала Виктория.

По словам режиссера, фильм получил финансовую поддержку государства, но позже их проект попал на просмотр и финансирование отменили.

"Сняли тизер при поддержке Украинского культурного фонда. Именно кино мы еще не снимали, и неизвестно, снимем ли. В августе мы прошли питчинг Госкино, вроде было утверждено финансирование, но потом произошел пересмотр этого решения, и мы попали в список тех, кого не поддерживают в этом году", - призналась режиссер.

Фильм Дарьи Онищенко "Забытые" получил специальную награду жюри на Варшавском международном кинофестивале.

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