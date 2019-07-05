Госкино просит Зеленского не показывать "Сватов"

Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала "1 + 1" с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", который недавно проходил оценку экспертной комиссии. ФОТО: 1plus1.ua

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Пилип Ильенко призывает президента Владимира Зеленского не допустить показа сериала "Сваты" на телеканале "1+1".

"Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала "1+1" с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на 2-й сезон сериала "Сваты ", который недавно проходил оценку экспертной комиссии", - рассказал он в видеообращении.

Ильенко напомнил, что в 2017-м российского актера Федора Добронравова внесли в "черный список" в Украине.

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"Я глубоко убежден, что вопрос" Сватов "выходит за пределы юридического аспекта, оно лежит в плоскости моральной и политической", - заявил глава Госкино.

"Я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, что пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", - сказал Ильенко, обращаясь к президенту.

В селе Горенка Киевской области сгорел дом, в котором в течение нескольких лет снимали телесериал "Сваты".