Голосом Насти Каменских заговорила утка

Главная героиня мультфильма будет говорить голосом украинской певицы Насти Каменских. Фото: styler.rbc.ua

3 мая в украинском прокате стартует показ семейной анимации "Папа Гусь". Главная героиня мультфильма будет говорить голосом украинской певицы Насти Каменских.

Мультфильм "Папа Гусь" расскажет историю двух утят, Чи и Чао, которых судьба сводит с гордым гусем Пенг. Вместе они отправляются в опасное путешествие, в котором найдут самое главное - семью.

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Именно уточка Чи озвучена голосом певицы Насти Каменских.

"Мне было очень приятно озвучить уточку Чи. Несмотря на то, что она такая маленькая, Чи очень смелая, отважная и готова прийти на помощь. К тому же, моя героиня очень любознательна, так что в течение всего фильма находит приключения на свой клюв. Благодаря этом процесс дубляжа принес немало положительных эмоций. Обязательно рекомендую к просмотру всей семьей! ", - сказала певица.

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