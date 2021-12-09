"Голос Юлии завораживает" - The Hardkiss произвели фурор зрелищным клипом

The Hardkiss выпустили видеоработу на песню "Сестра". Фото: instagram.com/the_hardkiss

Рок-группа The Hardkiss презентовала видеоработу на песню "Сестра" из альбома "Жива і не залізна". Режиссер клипа - участник и креативный продюсер музыкального коллектива Валерий Бебко.

Главные роли сыграли фронтвумен группы Юлия Санина и актриса 18-летняя Алина Чебан. Авторами слов является тоже солистка The Hardkiss, а музыку написала вместе с Бебко. Они вынашивали идею клипа около трех месяцев.

"Были варианты снять лирическую и обычную историю, но мы остановились на драйве и киношном арте. Во время подготовки к клипу мы с Юлей просмотрели два-три десятка самых главных мировых экшенов. Такого количества боевиков мы, наверное, за последние десять лет не видели. Вдохновлялись", – рассказал Бебко.

В комментариях под видео на YouTube фанаты поделились впечатлениями от работы:

"Совершенно новый уровень съемки, задумка нереальная. Работа просто невероятная, текст до мурашек, прекрасно просто все. Спасибо за такие замечательные треки, голос Юлии завораживает", "Эта работа не похожа на другие. Спасибо вам за многогранность", "Даже слов не подобрать, одно восхищение и мурашки по коже".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выпустили трейлер исторического экшена "Довбуш" и объявили дату премьеры

Рок-группе The Hardkiss в этом году исполняется 10 лет. За это время коллектив выпустил четыре альбома, более 50 синглов и 30 клипов. По случаю юбилея фронтвумен Юлия Санина опубликовала архивные фото группы. Изменились не только образы музыкантов, но и состав коллектива.