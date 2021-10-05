Как изменился The Hardkiss за 10 лет: Санина показала архивные кадры по случаю юбилея

Рок-группе The Hardkiss в этом году исполняется 10 лет. За это время коллектив выпустил четыре альбома, более 50 синглов и 30 клипов.

По случаю юбилея фронтвумен Юлия Санина опубликовала архивные фото группы. Изменились не только образы музыкантов, но и состав коллектива. В посте под фото солистка поблагодарила всех причастных.

"Группа - живой организм. Он растет, развивается, меняется его состав и звучание. Каждый музыкант вносил в The Hardkiss что-то свое. Мы с Валом (Валерием Бебко, мужем певицы. - Gazeta.ua) благодарны всем, кто прошел с нами этот путь: Макс Пономарчук, Кирилл Цуканов, Поль Солонарь, Виталий Онискевич, Роман Скоробогатько, Дмитрий Смотров, Клим Лысюк, Евгений Кибелев", - написала Санина.

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Фото: instagram.com/the_hardkiss

Группа The Hardkiss презентовала клип на песню "Обійми". Режиссером клипа является Катя Царик. Съемки проходили в Киевском метрополитене. В клипе фронтвумен группы Юлия Санина поразила поклонников новым образом. Она появилась с короткой прической.