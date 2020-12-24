"Главный герой агрессирует и постоянно куда-то спешит" - критик о фильме "Домой"

Автор: Валерий Шмаков Марьяна Янкевич

"Украинцы крымских татар не понимают. Им непонятно, почему многие кримлы остались сейчас в Крыму. Мы не понимаем, почему татары против женитьбы своих детей с другими нациями. Это обусловлено историей и религией: кримлы - мусульмане", - говорит кинокритик Марьяна Янкевич анализируя фильм Наримана Алиева "Домой" (2019).

"В крымского татарина Мустафы умирает сын Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно с мусульманскими традициями.

Этот фильм дает возможность понять крымских татар, "кримлы". Я о них до сих фильма ничего не знала. Когда посмотрела фильм, была зла, потому что я его не поняла. Я раздражалась от логики персонажа, от логики его действий. Почему он это делает? Он какой-то негативный злой персонаж - думала я.

Когда посмотрела фильм, была зла, потому что я его не поняла. Я раздражалась от логики персонажа, от логики его действий. Почему он это делает?

Поражает отличие менталитетов, иного взгляда на жизнь между кримлы и украинцами. Для кримлы очень важна семья и связь поколений. В них семьи друг возле друга живут и общаются. Они невероятно уважают своих старших. Благодаря закрытости своего сообщества крымские татары сохранили себя как нацию. Они были выселены из Крыма в 1940-1950-х и вернулись на родину только в 1990-х и сохранили свою аутентичность. К сожалению, сейчас она пропадает. Молодое поколение уже не понимает язык крымских татар. Или понимают на слух, но говорить уже не могжет. И это большая трагедия для нации.

Кадр из фильма «Домой» с Ахтемом Сеитаблаевым в главной роли

Главный герой фильма ведет себя, на наш взгляд, странно: то агрессирует, то куда спешит. А спешит похоронить сына. Злой на невестку, потому что она украинка. Герой Ахтема Сеитаблаева обвиняет свою невестку-украинку в том, что она забрала сына из родного крымскотатарского гнезда. Человек хочет сохранить свой род и младшего сына по сути прессует, чтобы тот вернулся на родину. На протяжении фильма мы начинаем понемногу его понимать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главные украинские фильмы 2019-го обсуждают онлайн

Этот фильм важен для украинцев. Потому что много крымских татар живут сейчас с нами. Однако они ассимилируются с нашей культурой, а их культура уничтожается сейчас в Крыму ", - говорит Марьяна Янкевич.

"Домой" - это пронзительное roadmovie, где важно не столько место назначения, как то, что происходит с героями в дороге. Это первый украинский фильм об аннексии Крыма и хотя этого в фильме нет, но они являются важным фоном и причиной всего происходящего.