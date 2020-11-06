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воскресенье, 15 ноября 2020 08:30

Гендиректор книжного интернет-магазина рассказал, что убивает продажи украинских книг

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Гендиректор книжного интернет-магазина рассказал, что убивает продажи украинских книг
Видим рост интереса к украинской книге со стороны читателя - Иван Богдан. Фото: Yakaboo

Основную угрозу для украинской книги сегодня представляют печатный контрафакт, электронное пиратство и распространение российских изданий через их сервисы.

Так считает генеральный директор книжного интернет-магазина Yakaboo Иван Богдан. Рассказал Gazeta.ua о ситуации на украинском книжном рынке и поделился соображениями относительно присутствия литературы из России.

Какие сегменты и авторов больше всего покупают в вашем магазине?

- С началом карантина выросли продажи учебной и литературы по воспитанию детей, упала заинтересованность в бизнес-тематике, - говорит Иван Богдан. - Лидерами продаж являются Вахтанг Кипиани, Ирэна Карпа, Юлия Ярмоленко, Дарка Озерная, Александр Авраменко и Всеволод Нестайко. Список зарубежных авторов возглавляют Джоан Роулинг, Юваль Ной Харари, Тара Шустер, Михаил Лабковский, Айн Рэнд и Нассим Николас Талеб.

С августа безусловный лидер - книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Это связано с решением Дарницкого районного суда о запрете ее распространения. За несколько часов мы продали все имеющиеся экземпляры. Получили дополнительный тираж, большая часть которого уже продана по предзаказу (издательство Vivat в целом продало 35 тыс. экземпляров. - Gazeta.ua).

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Какое соотношение украинской и российской книги по количеству наименований и по продажам?

- На сайте Yakaboo представлено более 300 тысяч наименований на 71 языке и более 100 тысяч авторов. Для нас важно, чтобы читатели находили то, что ищут, и на любом языке. Но приоритетной является популяризация украинской книги. На ее продвижение направлены почти 90% промоакций - на сайте, в соцсетях и через другие каналы коммуникации. Хитами продаж Yakaboo являются 8-9 книг отечественных издателей из 10.

Для популяризации украинских авторов ищем новые форматы: от организации Литературного Куража до программы поддержки малых и нишевых издательств. И это дает результат. В 2018-м русскоязычные книги составляли 55% нашего ассортимента, украиноязычные - 42%. В прошлом году - 50%. Сегодня продажи украиноязычных изданий составляют более 63%. Видим рост интереса к украинской книге со стороны читателя и работаем над сохранением такой тенденции.

В каких сегментах и ​​почему доминирует литература из России?

- Нон-фикшн, западная переводная бизнес-литература и узкоспециализированная. В других сегментах лидирует украинская книга.

Не представляет ли она угрозы для вас, для книжного рынка Украины в целом?

- В 2014-м доля российских книг составляла почти 70%. Этот год стал переломным. Стали покупать больше украинских, а наши издатели - печатать хорошие и качественные.

В 2017-м была введена обязательная процедура лицензирования, благодаря которой ограничен ввоз из РФ. Объем поставок резко упал.

Средняя экспертная оценка украинского книжного рынка - 100 миллионов долларов. В 2020-м официальный импорт из РФ практически не поступал. По данным таможни, в этом году ввезли этой продукции на 1,3 миллиона долларов - книги, на которые было получено разрешение до 2020-го. Это 2,5-3% от общего объема рынка в розничных ценах. Для сравнения - в прошлом году было импортировано на 2,9 миллионов долларов. Это 5% от общего объема.

Благодаря официальному лицензированию доля российских книг всегда будет на минимуме, но в то же время позволит ввозить узкоспециализированные и нишевые, которые не издают в Украине.

Но сегодня видим более актуальную проблему - российская книга ушла в тень. Их начали выпускать наши местные подпольные типографии и продавать на десятках сайтов, ведущих маркетплейсах, рынке "Петровка". Так появилась подделка, перепечатанная с оригинала - контрафакт. Пиратский контент бесконтрольно продается везде. Читатели обычно не могут отличить от оригинала и думают, что российские книги снова свободно распространяются в Украине.

В среднем контрафактная стоит от 50 до 100 грн - в 2-3 раза дешевле, чем украинский перевод. Пиратские версии не только конкурируют, но и "убивают" продажи украинских книг. Доля контрафактов на рынке сегодня - 30-40%.

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Считаете ли это вопросом интеллектуальной, информационной безопасности?

- Контрафактная печатная литература - это реальная угроза для информационной безопасности, ведь отсутствует контроль за тем, что печатают и продают. Но есть и другая сторона проблемы - электронное пиратство. Благодаря интернету антиукраинские книги, изданные в РФ или запрещенными издательствами, доступны в цифровом формате. Кроме того, в Украине свободно работают все российские сервисы, которые предлагают любые книги, в частности запрещенные. Например, Google Books свободно продают их в электронном формате.

Как относитесь к тезису о запрете или большем ограничении продажи книг из РФ в Украине?

- Введенные в 2017 году санкции помогают уменьшать официальный импорт из РФ, фильтровать контент и позволяют привозить узкоспециализированные книги, которые не издают украинские издатели. Эта процедура рабочая и нужная. Отечественным издательствам надо как минимум 5 лет, чтобы обеспечить читателей качественным и востребованным контентом в необходимом объеме.

Согласны ли с утверждением о том, что "если ничего не поменяется, украинский сегмент будет постепенно терять свои позиции, книготорговля будет зарабатывать на российском продукте, делать бизнес в книгоиздании станет невозможно"?

- Если с книжного рынка убрать контрафакт, пиратство и российские подписные сервисы, то украинский сегмент сделает стремительный рывок вперед и этот рост мы заметим очень быстро.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 12 ноября.

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