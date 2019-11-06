Гарри Стайлз назвал дату выхода нового альбома и показал его обложку

Английский певец Гарри Стайлз выпустит второй альбом 13-го декабря. Пластинка называется Fine Line — "Тонкая грань".

Автор: Helene Marie Pambrun Английский певец Гарри Стайлз показал обложку второго альбома Fine Line. По словам музыканта, новая пластинка посвящена "сексу и грусти".

В составе англо-ирландского бой-бэнда One Direction Гарри Стайлз с Найлом Хораном, Луи Томлинсоном, Лиамом Пейном и Зейном Маликом выпустили пять альбомов. Вместе осуществили два мировых турне, получили несколько наград премии MTV Europe Music Award и American Music Award. Стали первым в истории коллективом, четыре альбома которого дебютировали на первых строчках американского хит-парада Billboard 200.

После 6-летней деятельности группа сообщила о творческой паузе в 2016-м. Гарри Стайлз начал сольную карьеру.

Сыграл рядового Алекса в военной драме "Дюнкерк" английского режиссера Кристофера Нолана. 2017 года выпустил дебютную пластинку Harry Styles.

В октябре 2019 Стайлз презентовал песню Lights Up и клип на нее. В своем Instagram певец представил также обложку второго альбома Fine Line. По словам музыканта, новая пластинка посвящена "сексу и грусти".

Американская студия Disney предлагала Гарри Стайлзу роль принца Эрика в римейке мультфильма "Русалочка" 1989 года. Певец отклонил предложение. Зато хотел сыграть короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в байопике База Лурмана.