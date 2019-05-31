Гарри Поттер возвращается: Джоан Роулинг анонсировала 4 новых рассказа

Английский актер Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера, главного персонажа книг писательницы Джоан Роулинг. whitsundaytimes.com.au

Английская писательница Джоан Роулинг заявила, что написала 4 новых произведения о вселенной Гарри Поттера. На 27 июня запланирован выход 2 рассказов. Другие будут опубликованы позже.

"Читатели смогут окунуться в насыщенную историю магии и вернуться назад во времени, чтобы изучить фольклор и колдовство, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере", - говорит Роулинг.

Пока неизвестно, будут ли в этих рассказах фигурировать персонажи предыдущих книг, но на официальном сайте произведения заявлены как нехудожественные. Они называются "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защиту от темных искусств", "Гарри Поттер: путешествие сквозь зелья и гербологию", Читайте также: Билл Гейтс посоветовал пять книг для чтения летом Билл Гейтс посоветовал пять книг для чтения летом "Гарри Поттер: путешествие сквозь гадание и астрономию", "Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существах".

Книги выйдут в электронном аудиоформате на сайте pottermore.com. Иллюстрации к ним создал английский художник Рохан Дэниэл Исон.

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Первая история о мальчике-колдуне Гарри Поттера вышла в 1997 году и стала международным хитом. Всего в этом цикле 7 романов, общий тираж которых составляет 325 млн. Писательница Джоан Роулинг в 2012 году пообещала не возвращаться к своему самому популярному персонажу. Но много раз не сдерживала слова. Написала книгу и два сценария. Следующая работа Роулинг в кино ожидается в 2021 году в фильме "Фантастические звери и места и где они обитают 3".