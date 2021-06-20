Фрески Бойчука сбивали отбойными молотками

До 28 июня в Музее истории Киева проходит выставка "Великая семерка". Впервые в одной экспозиции собрали работы Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко, Тараса Шевченко. Они вошли в рейтинг "Топ-100 великих украинцев".

Рассказываем про 5 картин с выставки

Автор: Иллюстрация предоставлена организаторами проекта В картине "На пасеке" Тарас Шевченко изобразил свои мысли о тихой семейной жизни. Демонстрируется на выставке "Великая семерка" в Музее истории Киева

"На пасеке". Тарас Шевченко. Холст, масло, 1843

- Произведений, написанных маслом, в наследии Тараса Шевченко всего 28, — рассказывает хранительница коллекции Национального художественного музея Юлия Шиленко. - В основном портреты. Только это произведение и "Крестьянская семья" является жанровым работами.

Картина "На пасеке" долгое время был неизвестна. Сохранились только наброски Шевченко, которые он сделал в 1843 году, во время первого путешествия Украины. Нарисовал в альбоме, на обороте рисунка "Козак-бандурист" скорее всего на Полтавщине, возможно Черниговщине.

Обнаружили произведение в 1936 году. Во время инвентаризации фондов Государственного музея русского искусства в Киеве, сейчас это Киевская картинная галерея. Хотя все наследство Тараса Григорьевича хранилась в других учреждениях. Искусствовед Сергей Раевский увидел непонятные куски полотна, в очень поврежденном состоянии. Он составил кусочки и понял, что сюжет ему что-то напоминает. На остатках нашел подпись в правом нижнем углу - Тарас Шевченко. С современной точки зрения, реставрационных вмешательств было сделано много. Сейчас пытаются оставлять работу, как она есть. Только законсервировать, чтобы не продолжала портиться. В то время существовала практика дописок, дорисовок.

На картине изображены мысли Шевченко об уютной семейной жизни, которой он не имел.

Тарас Шевченко так описывал эту работу: "Отец в пасеке, ульи долбит, а детишки несут ему обедать". К сюжетам, изображенных на картинах "Крестьянская семья" и "На пасеке" Тарас Григорьевич относился очень трепетно. На них изображены его мысли об уютной семейной жизни, которой он не имел. Что вызвало грусть. Среди шевченковедов есть мнение, что именно этот сюжет связан со знакомством Шевченко с пчеловодом Прокоповичем.

С искусствоведческой точки зрения, в этой работе Тарас Шевченко проявил себя как художник импрессионистического направления. Есть все признаки этого стиля - наполненность солнцем, яркость лета. Цветовая гамма мягкая, нежная, пастельно-оливковая. Шевченко был одним из первых художников, кто основал и развивал импрессионизм в Украине.

Автор: Иллюстрация предоставлена организаторами проекта Казимир Малевич написал автопортрет в 1934 году, за 11 месяцев до смерти. Демонстрируется на выставке "Великая семерка" в Музее истории Киева

"Автопортрет". Казимир Малевич. Бумага, карандаш, 1934

- Это один из восьми автопортретов Малевича, и единственный графический, — рассказывает искусствовед и коллекционер Эдуард Дымшиц. - Попал ко мне случайно. В 1996 году позвонил коллега-искусствовед и сообщил, что в Симферополе продается работа Малевича. Я отнесся скептически. Произведения Малевича, Пикассо, Рембрандта продаются ежедневно. И все оказываются подделками. Узнал, что продает автопортрет Марина, дочь поэта-футуриста Григория Петникова. Он был близким другом Малевича. Казимир оформлял его книги, они переписывались. Вся их переписка исчезла во время Второй мировой, остался только этот автопортрет. Марине срочно нужны были деньги на лечение. Понял, что это оригинальная работа и приобрел ее.

Из всех работ Малевича, которые есть в Украине, в каталогах встречается только этот автопортрет. При жизни Григорий Петников прислал Давиду Бурлюку фото автопортрета. Бурлюк его впервые опубликовал в своем журнале Color and rhythms, который издавался в США, в 1960 году.

После застенков НКВД, где над ним издевались, здоровье художника было подорванным

На работе зафиксировано время ее написания - 1934 год, 8 июня, 8:00 утра. Малевич сопроводил автопортрет таким текстом: "Так я выгляжу сейчас. Маркс в могиле. Когда выхожу на улицу, дети кричат: ​​Карл Маркс". После застенков НКВД, где над ним издевались, здоровье художника было подорванным. Тогда у него появилась эта густая борода. Малевичу оставалось жить 11 месяцев. Затем он резко похудел, и борода стала острой.

Стоимость такой работы не очень высока. Потому что она графическая. Живописные произведения Малевича стоят миллионы долларов, эта - несколько десятков тысяч. Не буду продавать. У меня большая коллекция произведений разных авторов. Но прекрасно понимаю, что второго Малевича у меня наверное не будет никогда.

Автор: Иллюстрация предоставлена организаторами проекта На титульной стороне картины "Звір Поліський" Мария Примаченко воплотила себя в образе льва. Демонстрируется на выставке "Великая семерка" в Музее истории Киева

"Звір Поліський". Мария Примаченко. Бумага, гуашь, 1980

На обратной стороне подпись:

"У 1935 р. 15 жовтня стала малювати біля Лаври, у січні пішла на операцію. Прийшла газета, що я отримую першого ступеня диплом, тисячу руб. Лікар і поздоровили та зробили три операції за сім місяців. Зробили апарата і я навчилась ходити і зараз ношу, новий ще роблять і я ще малюю".

Автор: Иллюстрация предоставлена организаторами проекта На обороте картины "Звір Поліський" Мария Примаченко написала о важном периоде своей жизни. Демонстрируется на выставке "Великая семерка" в Музее истории Киева

- В начале 1960-х годов Мария Примаченко начала создавать коллекцию автобиографических рисунков. Мечтала, чтобы они впоследствии превратились в книгу, — рассказывает Анастасия Примаченко, правнучка художницы, директор Primachenko Family Foundation. - На титульной странице изображен лев. Думаю, прабабушка воплощала себя именно в образе царя зверей. Ей были присущи сила характера, духа. На обороте описывает особый период своей жизни. Когда училась в Лаврских мастерских. Там она встретила свою любовь, познакомились с художниками, которые стали ее друзьями. Это был важный этап формирования его личности. Вложила в произведение всю себя. Выразила наболевшее. Не любила говорить о своих достижениях. Но этого требовала эта книга, которую она создала в своем воображении. Прабабушка любила дарить картины. Есть лишь несколько работ, которые она подписывала просто "Мак" или "Цветы". Часто кому посвящала работы, поздравляла с днем ​​рождения или с праздниками. Писала стихи. Работ с эпизодами автобиографии сохранилось много. Надписи по бокам оформляла цветами в виде скрижалей.

Там она встретила свою любовь, познакомились с художниками, которые стали ее друзьями

Ранее эта работа никогда не экспонировалась. Небольшого формата, была недооцененной.

Автор: Иллюстрация предоставлена организаторами проекта В работе "Структуры. №7" художник Анатолий Криволап скомпоновал всю "Великую семерку". Демонстрируется на выставке "Великая семерка" в Музее истории Киева

"Структуры. №7 ". Анатолий Криволап. Полотно, смешанная техника, 2021

- На одной работе изобразил всю "Великую семерку", — рассказывает художник Анатолий Криволап. - Написал специально к выставке. Имеет семь горизонтальных полосок, символизирующие личности. А семь цветных квадратов - это индивидуальности. В чем-то похожи, в чем-то нет. Но работают вместе. Картина большого размера - два на три метра. У меня была похожая композиция, понравилась куратору проекта Юрию Комелькову. Увидел в ней "Великую семерку". Но были другие цвета. Здесь я сначала хотел сделать спектр. В конце концов вышли почти цвета радуги, но в другой последовательности.

Всех художников объединяет тема украинского кода

Всех художников объединяет тема украинского кода. Бойчук обратился к Софии Киевской. Мария Примаченко "опустилась" намного глубже, в дохристианские времена. Казимир Малевич подчеркивал, что его художественное видение мира сформировало украинское село, в частности расписанные печи и стены. А Александр Архипенко говорил, что разрисовывает свои фигуры цветами украинской радуги. У меня тоже есть созвучие с этой темой. Для всех я - украинский художник, с украинской ментальностью цвета. Свою систему цветов разрабатывал 15 лет.

Автор: Мария Беляева Студенческая работа бойчукистов была написана в 1920-х годов в Киевском художественно институте, до прихода соцреализма. Демонстрируется на выставке "Великая семерка" в Музее истории Киева

Студенческая работа бойчукистов 1920-х годов. Неизвестный автор. Фанера, бумага, гуашь.

- В 1920-е годы в Киевском художественном институте одновременно были профессорами и Михаил Бойчук, и Казимир Малевич, - рассказывает Остап Ковальчук, проректор по научной работе НАОМА. - Это одна из работ студентов института, выполненная во время занятия по формально-техническим дисциплинам. Проходили импрессионизм, кубизм, другие направления. Этот период назывался фанерным, от немецкого Dikte- фанера, так как все произведения писались на этой основе. В изображении преобладают присущи бойчукистам охристые цвета.

Яркий состав преподавателей стал возможен благодаря первому ректору института Ивану Гроно. Он был суперменеджером и куратором. Сначала работал в комиссариате образования в Харькове. Затем в Киеве одновременно директором музея Ханенко, кинорепертуарной комиссии, распределял фонды по музеям. Иван Гроно пригласил в институт Малевича, Татлина, Пальмова. Поднял Михаила Бойчука до уровня выдающихся мастеров. К этому художник расписывал Луцкие казармы, агитпоезда, Киевский кооперативный институт, декорировал оперные театры. В институте имел собственную монументальную мастерскую. Его ученики - Николай Рокицкий и Василий Седляр также стали профессорами. Живописец Кузьма Петров-Водкин писал в своих письмах: "Я удивляюсь достижениям Киевской академии искусства". Называл институт академией. Подчеркивал высокий уровень художественного института провинциального города, потому что столица тогда была в Харькове. Гроно был идеологом АРМУ - Ассоциации революционных художников Украины, где Бойчук занимал ведущие позиции. 1934 Сталин уничтожил все организации и создал Союз художников советской Украины.

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На работе изображен сюжет обороны Луганске. Стоит бронепоезд, люди передают оружие. На фоне индустриальный пейзаж. Вероятно, это эскиз к монументальной работы, которая была где-то в академии. Студенты работали на идеологию. Показывает тот драматический период, когда от лирического бойчукизма перешли к пролетарскому искусству, которое завело в тупик. В 1931-м Бойчук был вынужден поехать в Петербург. Малевич тоже покинул Украину. Художники Кричевский и Крамаренко перебрались в столицу Харьков. Киев остался обезглавлен. Здесь началось пролетарское искусство. Художники копировали мексиканца Диего Риверу. А в 1934 году пришла смерть всем направлениям, воцарился соцреализм.

В 1934 году пришла смерть всем направлениям, воцарился соцреализм

Подобных произведений у нас сохранилось около 30. Остались в перегородках больших аудиторий между мастерскими. Или из них делали шкафы. Это обломки огромной волны искусства 1920-х годов. Остальные были уничтожены. В Киеве всегда работали люди, лояльные к искусству. Произведения не трогали, они лежали в уголках. В то время, когда в Харькове отбойными молотками сбивали фрески Бойчука, в нашем институте их просто забелили. Фрески открылись во время пожара в 1980-х, когда отпала штукатурка. Поэтому у нас в аудитории есть единственные в Украине фрески Михаила Бойчука. Эти же работы отреставрировали. Хотим создать свой музей, как в Британской академии.

Проект "Великая семерка" в Музее истории города Киева открылся благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом "КультАура".

"Экспозиция разделена на три тематических блока, — рассказывает автор проекта Юрий Комельков - В "Сакральном искусстве" показываем фрески Бойчука, тему церквей у Нарбута и Малевича. В разделе" Портрет" демонстрируется автопортрет Анатолия Криволапа, написанный в 1975-м в стиле реализма. А также автопортреты Малевича, Нарбута, Шевченко. Третий блок "Полилог" демонстрирует, как все эти художники, которые никогда друг друга не видели, работали в одном направлении. Украинского авангарда, который имеет глубокие корни в народном искусстве.

Цель проекта - создать визуальный код нации. Планируем показать его за рубежом. Надо отстаивать наших художников. Малевича делят Россия и Польша. Даже Шевченко россияне называют своим писателем. Украинских авангардистов считают русскими. Не отдадим".