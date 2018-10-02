Французские звезды требуют освобождения Сенцова

Фото: Facebook/Christophe Ruggia

Французские актеры, режиссеры и продюсеры выступили в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова и призвали Россию освободить его.

Фотографии кинематографистов с плакатами #FreeSentsov выложил режиссер Кристоф Ружжиа.

В поддержку незаконно заключенного режиссера выступили актриса Изабель Юппер ("Пианистка", "Она"), актер Ламбер Уилсон ("Матрица: Перезагрузка", "Матрица: Революция"), продюсер Филипп Фокон, актер Ромен Дюрис ("Пена дней", "Сердцеед") и другие.

Актер Луи Гаррель при получении награды на кинофестивале в Сен-Себастьяне заявил, что делит свою победу с Олегом Сенцов и призывает освободить его и всех остальных украинских политзаключенных.

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Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 142-й день. Бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских пленников Кремля он объявил еще 14 мая.