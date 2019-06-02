Финальный эпизод сериала "Чернобыль": где можно посмотреть

3 июня выйдет последняя серия. Фото: obozrevatel.com

3 июня выйдет 5 серия мини-сериала "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС.

Эпизод называется "Вечная память". Валерий, Борис и Ульяна попытаются раскрыть правду о Чернобыле.

В Украине он будет доступен для легального просмотра на стримингових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской.

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Сериал состоит из пяти эпизодов. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и номинант "Оскара" Эмили Уотсон. Автором сценария и исполнительным продюсером является Крейг Мейзин.

Британско-американский исторический сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг самых популярных шоу всех времен, по данным ресурса IMDb. Сейчас имеет наивысшую оценку зрителей - 9,7 на основе 64 тыс. голосов.