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воскресенье, 02 июня 2019 15:18

Финальный эпизод сериала "Чернобыль": где можно посмотреть

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Финальный эпизод сериала &quot;Чернобыль&quot;: где можно посмотреть
3 июня выйдет последняя серия. Фото: obozrevatel.com

3 июня выйдет 5 серия мини-сериала "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС.

Эпизод называется "Вечная память". Валерий, Борис и Ульяна попытаются раскрыть правду о Чернобыле.

В Украине он будет доступен для легального просмотра на стримингових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской.

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Сериал состоит из пяти эпизодов. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и номинант "Оскара" Эмили Уотсон. Автором сценария и исполнительным продюсером является Крейг Мейзин.

Британско-американский исторический сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг самых популярных шоу всех времен, по данным ресурса IMDb. Сейчас имеет наивысшую оценку зрителей - 9,7 на основе 64 тыс. голосов.

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02
июня

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