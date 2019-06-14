Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в украинский прокат

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
2 Просмотров: 756
Курс государства последних 5 лет - это курс Майдана, а не Порошенко - Игорь Пошивайло
Курс государства последних 5 лет - это курс Майдана, а не Порошенко - Игорь Пошивайло
Просмотров: 162
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 423
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1341
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 2817
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3141
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24300
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7596
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 792
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2574
Фото
Все фото
4
4
4
8
5
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал &quot;Чернобыль&quot;
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Начались съемки драмы &quot;Другой Франко&quot;
Начались съемки драмы "Другой Франко"
Премьера антиутопической оперы Gaz состоялась в киевском театре им. Ивана Франко.
Премьера антиутопической оперы Gaz состоялась в киевском театре им. Ивана Франко.
Действие фильма Кристофера Нолана будет происходить в Украине
Действие фильма Кристофера Нолана будет происходить в Украине
Видео
Все видео
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в украинский прокат
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в украинский прокат
Вышел трейлер продолжение "Сияния"
Вышел трейлер продолжение "Сияния"
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Вышел трейлер продолжения самого успешного мультфильма в истории
Вышел трейлер продолжения самого успешного мультфильма в истории
Джордж Мартин написал сценарий видеоигры
Джордж Мартин написал сценарий видеоигры
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1575
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2988
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5211
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 июня 2019
Просмотров: 189
В очікуванні полковників
Щось тоді таки було. Може, навіювання. А може, велетенська змія лягла на кордоні й уп'ялася своїми очиськами в наші, паралізуючи силу й волю. Так чи ...
пятница, 14 июня 2019 21:45

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в украинский прокат

  Комментировать
Автор: imdb.com
  Южнокорейский актер Чхве У Сик (слева) в фильме "Паразиты" играет молодого человека, который по поддельным документам получает работу репетитора английского языка в имении магната. Туда же под псевдонимами устраивает своих безработных родителей и младшую сестру. Лента получила главную награду 72-го Каннского кинофестиваля. Выйдет в украинский прокат 1 августа
Южнокорейский актер Чхве У Сик (слева) в фильме "Паразиты" играет молодого человека, который по поддельным документам получает работу репетитора английского языка в имении магната. Туда же под псевдонимами устраивает своих безработных родителей и младшую сестру. Лента получила главную награду 72-го Каннского кинофестиваля. Выйдет в украинский прокат 1 августа

1 августа в украинский прокат выйдет фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. В мае лента получила "Золотую пальмовую ветвь" 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Семья безработных живет в полуподвале. Пытаются поймать бесплатный вай-фай из кафе неподалеку. Дети не поступили в университет. Родители давно оставили мечту разбогатеть. Все четверо зарабатывают сбором картонных коробок для пиццы. Неожиданно друг сына предлагает ему поработать репетитором английского языка у дочери магната. Для этого парень подрабатывает университетский диплом и документы. Получает работу под новым именем. Родственников устраивает работать в усадьбе богача. Мать теперь домоправительница, отец - водитель, а младшая сестра дает уроки рисования, по сюжету.

"Это главный сюрприз нынешних Канн. Один из немногих случаев, когда и критики, и жюри сошлись во мнении относительно лучшего фильма фестиваля, - говорит журналист Владислав Недогибченко. - Фильм сделан современным эклектичным киноязыком. Сначала кажется, что по жанру это семейная комедия - эксцентричная, до абсурдного смешная, с азиатским колоритом. Но здесь много слоев: социальная притча, сказка, трагикомедия, триллер, слэшер. Сочетание несочетаемого без нарушения гармонии. В то же время говорится о человеке в современном обществе, его стремлении быть не тем, кем является на самом деле.

Поучительного тона и авторских оценок нет. Можно подумать, что режиссер защищает бедняков на фоне не менее непутевых богачей. Но это не так. Достается в конечном итоге всем - и нищим, и богатым. И умным, и глупым. В то же время Пн Джун Хо всем сочувствует. Его герои вызывают смех, но их по-своему жалко. Кино будто валяет дурака, но после него есть о чем подумать".

"Паразиты" - первая корейская лента, которая победила в Каннах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дни украинского кино впервые проходят в Бразилии

Режиссер Пон Джун Хо также снял фильмы "Воспоминания об убийстве", "Вторжение динозавра", "Мать", "Сквозь снег". Его предыдущая лента "Окча" в 2017 году участвовала в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля.

"Вторжение динозавра" и "Сквозь снег" входят в топ-20 самых кассовых корейских картин в домашнем прокате.

В 2017-м американский сайт Metacritic поместил Пон Джун Хо на 13 место в списке 25-ти лучших режиссеров XXI века.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в украинский прокат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Первый компьютер продали за $ 159 тыс.

Охрана застрелила художника

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе

Шотландец основал поселение в Крыму

В Париж вошли немецкие войска

Самое читаемое
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 1 Просмотров: 26772
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 2 Просмотров: 24651
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 Просмотров: 19504
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
5
 Просмотров: 13394
Зеленский назначил командующего Нацгвардии
Зеленский назначил командующего Нацгвардии Просмотров: 12245
Культура
Женский манифест: Kazka презентовала песню
Женский манифест: Kazka презентовала песню Просмотров: 234
Квентин Тарантино снимет "Звездный путь" для взрослых
Квентин Тарантино снимет "Звездный путь" для взрослых Просмотров: 135
Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа"
Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа" Просмотров: 72
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"
4
 Просмотров: 810
Во Львове пройдет Фестиваль Древней Музыки
Во Львове пройдет Фестиваль Древней Музыки Просмотров: 45
Больше всего комментируют
21
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
21
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
19
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
16
Смешко судится с соратником Тимошенко
4
Саакашвили идет в Раду и показал список
Голосов: 920
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua