Фильм-победитель Каннского кинофестиваля выйдет в украинский прокат

Автор: imdb.com Южнокорейский актер Чхве У Сик (слева) в фильме "Паразиты" играет молодого человека, который по поддельным документам получает работу репетитора английского языка в имении магната. Туда же под псевдонимами устраивает своих безработных родителей и младшую сестру. Лента получила главную награду 72-го Каннского кинофестиваля. Выйдет в украинский прокат 1 августа

1 августа в украинский прокат выйдет фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. В мае лента получила "Золотую пальмовую ветвь" 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Семья безработных живет в полуподвале. Пытаются поймать бесплатный вай-фай из кафе неподалеку. Дети не поступили в университет. Родители давно оставили мечту разбогатеть. Все четверо зарабатывают сбором картонных коробок для пиццы. Неожиданно друг сына предлагает ему поработать репетитором английского языка у дочери магната. Для этого парень подрабатывает университетский диплом и документы. Получает работу под новым именем. Родственников устраивает работать в усадьбе богача. Мать теперь домоправительница, отец - водитель, а младшая сестра дает уроки рисования, по сюжету.

"Это главный сюрприз нынешних Канн. Один из немногих случаев, когда и критики, и жюри сошлись во мнении относительно лучшего фильма фестиваля, - говорит журналист Владислав Недогибченко. - Фильм сделан современным эклектичным киноязыком. Сначала кажется, что по жанру это семейная комедия - эксцентричная, до абсурдного смешная, с азиатским колоритом. Но здесь много слоев: социальная притча, сказка, трагикомедия, триллер, слэшер. Сочетание несочетаемого без нарушения гармонии. В то же время говорится о человеке в современном обществе, его стремлении быть не тем, кем является на самом деле.

Поучительного тона и авторских оценок нет. Можно подумать, что режиссер защищает бедняков на фоне не менее непутевых богачей. Но это не так. Достается в конечном итоге всем - и нищим, и богатым. И умным, и глупым. В то же время Пн Джун Хо всем сочувствует. Его герои вызывают смех, но их по-своему жалко. Кино будто валяет дурака, но после него есть о чем подумать".

"Паразиты" - первая корейская лента, которая победила в Каннах.

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Режиссер Пон Джун Хо также снял фильмы "Воспоминания об убийстве", "Вторжение динозавра", "Мать", "Сквозь снег". Его предыдущая лента "Окча" в 2017 году участвовала в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля. "Вторжение динозавра" и "Сквозь снег" входят в топ-20 самых кассовых корейских картин в домашнем прокате. В 2017-м американский сайт Metacritic поместил Пон Джун Хо на 13 место в списке 25-ти лучших режиссеров XXI века.