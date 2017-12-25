Фильм "Звездные войны: Последний джедай" бьет рекорды

Кассовые сборы фильма "Звездные войны: Последний дождей" достигли уже 745 млн долларов

Кассовые сборы фильма "Звездные войны: Последний джедай" достигли уже 745 миллионов долларов.

Во второй уикенд сборы хоть и "упали" на 69%, однако лента сохранила лидирующие позиции, сообщает Variety.

"8 эпизод популярной кинокартины "Звездные войны" заработал в домашнем прокате уже 365,1 миллиона долларов. Зарубежные экраны принесли восьмом эпизода саги 380,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

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Эпизод "Звездные войны: Последний дождей" пока остается на 87 позиции среди самых кассовых фильмов кинематографа. Предыдущий седьмой эпизод "Звездные войны: Пробуждение Силы" отстает лишь на одну позицию.

"Успешный дебют "Последних джедаев" однозначно улучшает ситуацию, которую называли грозным годом для Голливуда. Выходные позволили уравновесить убытки года. По данным аналитического ресурса comScore, прибыли Голливуда сократились примерно на 3,9% с прошлого года.

Поль Дергарабад, старший медиа-аналитик компании comScore, оценивает, что год закончится с улучшением примерно на 2%. А продажи билетов достигнут $ 11 млрд.