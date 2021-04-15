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воскресенье, 18 апреля 2021 10:20

Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"
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Л. Шаров в фильме Ивана Кавалеридзе "Ливень" за поэмой Тараса Шевченко "Гайдамаки" сыграл сына селянина. Лента 1929 года не сохранилась
Фото: Сайт vufku.org
Из фильма Ивана Кавалеридзе "Ливень" по мотивам поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки" 1929 года сохранились лишь отдельные кадры.
Из фильма Ивана Кавалеридзе "Ливень" по мотивам поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки" 1929 года сохранились лишь отдельные кадры.
Из фильма Ивана Кавалеридзе "Ливень" по мотивам поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки" 1929 года сохранились лишь отдельные кадры.
Степан Шкурат в роли селянина Ивана, Татьяна Сыпягина в роли молодой селянки, Николай Йосипенко в роли молодого селянина, Т. Луценко в роли батрачки Оксаны в фильме Ивана Кавалеридзе "Ливень" по мотивам поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки"

18 апреля 1929 в Москве состоялась премьера фильма "Ливень. Офорты к истории Гайдаматчины ". Это был режиссерский дебют украинского скульптора Ивана Кавалеридзе.

Действие поэмы "Гайдамаки" Тараса Шевченко, по мотивам которой снимали ленту, происходит 1768-го во время крестьянского восстания на Правобережной Украине. Колиивщину возглавили Максим Железняк и уманский сотник Иван Гонта. Гайдамаки захватили Умань, но успех развить не удалось из-за внутренних распрей. По сюжету, обуздать повстанцев полякам помогла российская императрица Екатерина II.

Всю картину Кавалеридзе снимал в павильоне 30 на 20 метров Одесской киностудии Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ). "Ливень" должен был быть почти статичным, сосредоточенным на светотени. Режисер бросил вызов привычному тогда резкому динамическому монтажу.

До настоящего времени фильм не сохранился. Есть только отдельные фото.

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Первой эта киноработа была и для Алексея Калюжного. Он один из основоположников украинской школы кинооператорства.

"Поставил себе задачу создать фильм, где повстанцы должны были походить на гранитные глыбы, Екатерина Великая - на мраморную статую, польский король и двор - на сцены из гобеленов, а крестьяне во время работы должны напоминать офорты", - пишет поэт Николай Ушаков в книге "Три операторы ".

"Почему в фильме не настоящая земля? Потому настоящая рассыпается так как она хочет, а не так, как того желает режиссер. Он хочет, чтобы глыбы дыбились большие, грозно вставали и падали, создавая чередованием света и тени нужный ритм ", - вспоминал Кавалеридзе.

Роль крестьянина Ивана сыграл Степан Шкурат - главная звезда "Земли", "Ивана", "Щорса" Александра Довженко.

После премьеры в Москве "Ливень" 13 июня 1929-го показали в Киеве. Картина шла с обязательной пометкой "не для села". Главный комитет по вопросам репертуара при органе цензуры Главлита раскритиковал ленту. Фильм назвали непонятным, не связным, очень растянутым. В архивных документах значится, что он длился 6 часов. Цензура считала - "Ливень" не вносит ясности в тему Гайдаматчины. В формализме Кавалеридзе увидели авторскую трактовку событий в духе "буржуазного национализма". На экраны фильм больше не допускали.

А в Виннице на показ "Ливня" шли толпы. В Центральный парк города десятки винничан принесли транспаранты - "Ливень" должны видеть все рабочие". Молодежь призвали просмотреть ленту, потому что это поможет украинскому искусству.

После "Ливня" Кавалеридзе еще раз вернулся к теме Гайдаматчины. В 1931 году снял звуковой фильм "Колиивщина". Ивана Гонту там снова сыграл Иван Марьяненко.

В 1922 году в Украине создали ВУФКУ, который контролировал всю киносферы в республике. Когда реконструировали Одесскую киностудию, а позже открыли киевский филиал ВУФКУ, отечественное фильмопроизводство пережило небывалый подъем. Режиссеры пытались совместить революционную тематику с приключенческими и мелодраматическими жанрам. Экранизировали национальные произведения, например "Борислав смеется" Ивана Франко. Достижения украинского кинематографа нивелировал сталинский террор 1930-х.

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Дата
18
апреля

Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"

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