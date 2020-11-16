Фильм по пьесе Сенцова выходит в широкий прокат

В прокат выходит фильм "Номера". Фото: Госкино

19 ноября в прокат выходит ироничная антиутопия "Номера" по пьесе Олега Сенцова.

Работа над фильмом началась, когда Сенцов еще находился в заключении. Режиссер Ахтем Сеитаблаев обсуждал с ним детали в письмах, сообщает "Читомо".

Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2020 года в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля.

Лента повествует о заключенном обществе, которое пытается получить свободу. В тоталитарном мире появляется новый житель, которому не известны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трейлер антиутопии "Номера" выложили в сеть

В фильме снялись Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук и другие.

Лента "Номера" - необычная. Это уже не театр и еще как бы не кино. Но динамическая, яркая, содержательная. С замечательными актерскими работами и классной драматургией. Об этом говорит сорежиссёр Ахтем Сеитаблаев.