Фильм "Джокер" вошел в историю как самый прибыльный комикс

За шесть недель проката фильм собрал почти 959 млн долларов. Фото: ichef.bbci.co.uk

Фильм-комикс "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, где главную роль сыграл Хоакин Феникс стал самой прибыльной лентой за всю историю.

За шесть недель проката фильм собрал почти 959 млн долларов, сообщил журнал Forbes.

Эта сумма в 15,3 раза превышает производственный бюджет, который составил 62,5 млн долларов. Это позволит "Джокеру" опередить комедию "Маска" (1994 год) с Джимом Керри, которая заработала 351 млн долларов и это в 15,2 раза больше первоначального бюджета в 23 млн долларов.

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В отчете зафиксировали данные о прибыли других картин, которые основаны на книгах Marvel и DC. В "Венома" (2018) с Томом Харди кассовые сборы были 854 млн долларов при бюджете в 90 млн долларов, а "Бэтмен" Тима Бертона в 1989 году собрал 411 млн долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.

"Джокер" уже занял третье место в списке фильмов, чьи сборы стали крупнее 900 млн долларов за небольшого бюджета.

На первом месте - "Богемная рапсодия" (2018) с Рами Малеком (905 млн долларов при бюджете в 52 млн долларов), на втором - мультфильм "Король Лев" 1994 (968 млн долларов при бюджете в 55 млн долларов).

Американский актер Хоакин Феникс предложил режиссеру картины Тодду Филлипсу снять сиквел фильма "Джокер". Джокер слишком многогранный персонаж, чтобы рассказать о нем в одной части.