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среда, 06 ноября 2019 19:05

Хоакин Феникс намекнул на продолжение "Джокера"

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Автор: Nikos Tavernise / Warner Bros.
  "Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире с рейтингом R
"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире с рейтингом R

Американский актер Хоакин Феникс предложил режиссеру картины Тодду Филлипсу снять сиквел фильма "Джокер". Об этом пишет издание Los Angeles Times.

"Сначала я не задумывался о продлении истории, — говорит исполнитель главной роли Хоакин Феникс. — Эта мысль пришла в процессе работы. На второй или третьей неделе съемок я сказал: "Тодд, ты можешь начать работать над продолжением? Джокер слишком многогранный персонаж, чтобы рассказать о нем в одной части."

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"Сиквел не должен быть просто фильмом о преступлениях клоуна, — говорит режиссер. — Это нам не интересно."

7 сентября лента получила главный приз 76-го Венецианского международного кинофестиваля — "Золотого льва".

Психологический триллер "Джокер" стал самой кассовой лентой в мире с рейтингом R. Фильм побил рекорд "Дэдпула", который собрал $783 млн. Кассовые сборы "Джокера" в мире составляют $ 788 млн.

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