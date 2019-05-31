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суббота, 01 июня 2019 12:50

Фанни поссорилась с родителями и убежала из дома: интересные книжные новинки для детей
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1 июня каждого года отмечается "Международный день защиты детей". В его честь gazeta.ua предлагает ознакомиться с детскими книжными новинками этого сезона разных украинских издательств. От самых маленьких до 12 +.

  yakaboo.ua
yakaboo.ua

"Звездочка Лауры", Клаус Баумгарт
4+

Маленькая Лаура увидела звезду, упавшую в огород, и забрала ее к себе под подушку. На следующее утро девочка не обнаружила следов находки. Лаура очень расстроилась и впервые в жизни поняла, что такое потеря. Книга немецкого писателя Клауса Баумгарта поднимает сложные вопросы, с которыми детям приходится столкнуться при взрослении. Прежде всего это "Зачем что-то иметь, если ты все равно это потеряешь?".
Издательство "Учебная книга-Богдан"

  cosmic.com.ua
cosmic.com.ua

"Джеронимо Стилтон. Первая мышь на Луне", Элизабета Даме
6+

Джеронимо Стилтон - это застенчивая мышь, что умеет разговаривать и всегда против своей воли попадает в приключения. Живет в Нью-Маус-Сити на мышиной острове, работает журналистом в газете "Грызун". Он звезда и автор многих известных книг. Хочет жить тихой жизнью, но родственники всегда вовлекают его в странные истории. На этот раз скромной мыши придется отправиться на Луну, чтобы сразиться со стаей кошек-пиратов.
"Ирбис Комиксы".

  yakaboo.ua
yakaboo.ua

"Энола и необычные животные", Жорис Шамблен, Люсиль Тибодье
9+

Продолжение серии комиксов о ветеринарке, что работает только со сказочными животными. Энола с сиреневым волосами лечит фей, драконов, кентавров и других фантастических существ. Девочка путешествует по миру вместе со своим котом и испытывает изобретения гениального профессора. Ее дом находится в музее естествознания, поэтому Энола так хорошо разбирается в животных. История начинается с Гаргульи, которая доставляет неудобства посетителям церкви. По неизвестным причинам сказочное существо крутится и поливает всех водой.
Nasha idea

  yakaboo.ua
yakaboo.ua

"Тень на севере. Тайна Салли Локхарт ", Филип Пулман
12 +

Англичанин Филип Пулман написал продолжение своей популярной детской книги "Рубин во мгле". Рассказывает о девочке Салли, которая распутывает таинственные дела. Теперь она повзрослела и влюбилась. Расследования остались позади. Салли живет с мужем, работает в сфере финансов. Одна из ее клиенток теряет все свои сбережения в результате махинаций. Это приводит к ряду загадочных убийств. За ужасными событиями стоит олигарх, владеющий компанией "Тень на севере". Он создал оружие массового поражения под названием "паровые ружья".
Nebo BookLab Publishing

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  schoolbook.com.ua
schoolbook.com.ua

"Замок в облаках", Керстин Гир
12 +

17-летняя Фанни поссорилась с родителями и убежала из дома. Теперь она вынуждена работать в месте, которое называют "Замком в облаках". Старинный отель в горах, где жители выдают себя не за тех, кем они являются. Девушка трепетно ​​ждет Рождества. С приближением праздника в отель съезжаются все больше людей. В Фанни множество работы, поэтому она сначала не замечает загадочных событий. Девушке придется распутать таинственное дело и оказаться в центре приключений. История напоминает сказку о Золушке с элементами детектива.
"Школа"

В 2010 году японский писатель и режиссер мультфильмов Хаяо Миядзаки к собственному 60-летию составил список любимых книг для детей и разделил его по странам. Из Англии туда вошел "Винни-Пух" Алана Милна, "Хоббит или туда и обратно" Джона Толкина, из Франции "Три мушкетера" Александра Дюма, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, а из Японии "Ресторан многих заказов" Кэндзи Миядзавы.

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