Фанни поссорилась с родителями и убежала из дома: интересные книжные новинки для детей

1 июня каждого года отмечается "Международный день защиты детей". В его честь gazeta.ua предлагает ознакомиться с детскими книжными новинками этого сезона разных украинских издательств. От самых маленьких до 12 +.

yakaboo.ua

"Звездочка Лауры", Клаус Баумгарт

4+

Маленькая Лаура увидела звезду, упавшую в огород, и забрала ее к себе под подушку. На следующее утро девочка не обнаружила следов находки. Лаура очень расстроилась и впервые в жизни поняла, что такое потеря. Книга немецкого писателя Клауса Баумгарта поднимает сложные вопросы, с которыми детям приходится столкнуться при взрослении. Прежде всего это "Зачем что-то иметь, если ты все равно это потеряешь?".

Издательство "Учебная книга-Богдан"

cosmic.com.ua

"Джеронимо Стилтон. Первая мышь на Луне", Элизабета Даме

6+

Джеронимо Стилтон - это застенчивая мышь, что умеет разговаривать и всегда против своей воли попадает в приключения. Живет в Нью-Маус-Сити на мышиной острове, работает журналистом в газете "Грызун". Он звезда и автор многих известных книг. Хочет жить тихой жизнью, но родственники всегда вовлекают его в странные истории. На этот раз скромной мыши придется отправиться на Луну, чтобы сразиться со стаей кошек-пиратов.

"Ирбис Комиксы".

yakaboo.ua

"Энола и необычные животные", Жорис Шамблен, Люсиль Тибодье

9+

Продолжение серии комиксов о ветеринарке, что работает только со сказочными животными. Энола с сиреневым волосами лечит фей, драконов, кентавров и других фантастических существ. Девочка путешествует по миру вместе со своим котом и испытывает изобретения гениального профессора. Ее дом находится в музее естествознания, поэтому Энола так хорошо разбирается в животных. История начинается с Гаргульи, которая доставляет неудобства посетителям церкви. По неизвестным причинам сказочное существо крутится и поливает всех водой.

Nasha idea

yakaboo.ua

"Тень на севере. Тайна Салли Локхарт ", Филип Пулман

12 +

Англичанин Филип Пулман написал продолжение своей популярной детской книги "Рубин во мгле". Рассказывает о девочке Салли, которая распутывает таинственные дела. Теперь она повзрослела и влюбилась. Расследования остались позади. Салли живет с мужем, работает в сфере финансов. Одна из ее клиенток теряет все свои сбережения в результате махинаций. Это приводит к ряду загадочных убийств. За ужасными событиями стоит олигарх, владеющий компанией "Тень на севере". Он создал оружие массового поражения под названием "паровые ружья".

Nebo BookLab Publishing

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schoolbook.com.ua

"Замок в облаках", Керстин Гир

12 +

17-летняя Фанни поссорилась с родителями и убежала из дома. Теперь она вынуждена работать в месте, которое называют "Замком в облаках". Старинный отель в горах, где жители выдают себя не за тех, кем они являются. Девушка трепетно ​​ждет Рождества. С приближением праздника в отель съезжаются все больше людей. В Фанни множество работы, поэтому она сначала не замечает загадочных событий. Девушке придется распутать таинственное дело и оказаться в центре приключений. История напоминает сказку о Золушке с элементами детектива.

"Школа"

В 2010 году японский писатель и режиссер мультфильмов Хаяо Миядзаки к собственному 60-летию составил список любимых книг для детей и разделил его по странам. Из Англии туда вошел "Винни-Пух" Алана Милна, "Хоббит или туда и обратно" Джона Толкина, из Франции "Три мушкетера" Александра Дюма, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, а из Японии "Ресторан многих заказов" Кэндзи Миядзавы.