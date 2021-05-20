Евровидение-2021: онлайн-трансляция второго полуфинала

Скоро станут известны конкурсанты гранд-финала песенного шоу. Фото: euroinvision.com

В Нидерландах начался второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2021.

В прошлом году конкурс официально отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, и это стало первым подобным случаем за всю историю Евровидения.

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Второй полуфинал и гранд-финал конкурса пройдут на арене Ahoy в офлайн-формате.

Общее количество стран-участниц Евровидения - 39.

Украинская группа "Го-A" с песней "Шум" вышла в финал 65-го Евровидения. Полуфинал песенного конкурса состоялся в нидерландском Роттердаме 18 мая. Впервые на Евровидении прозвучала композиция полностью на украинском. В основу положили одноименную обрядовую игру веснянку. Сочетают народные мотивы и электронную музыку.