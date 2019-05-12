Евровидение-2019 стартует: где можно посмотреть

12 мая в Тель-Авиве состоится церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019. Фото - ГолосUA

В воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве состоится церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019. На ней будут присутствовать все участники, а это 41 артист. Украина в этом году на Евровидении не представлена.

Онлайн-трансляцию церемонии можно будет посмотреть в 19:00 по киевскому времени на официальном YouTube конкурса, сообщает "Страна".

Первый, второй полуфиналы и финал Евровидения-2019 состоится 14, 16 и 18 мая соответственно. В Украине полуфиналы и финал будет транслировать телеканал UA: Первый. Начало мероприятия в 22:00 по киевскому времени.

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Оба полуфинала и финал пройдут на грандиозной сцене в Израильском центре торговых ярмарок и выставок, созданной Флорианом Ведером, который до этого был автором сцены Евровидения 2017 Киеве.

В первом полуфинале, согласно жеребьевке, участники Евровидения 2019 выступят в следующем порядке: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан Марино.

Украинская звезда Верка Сердючка, которую пригласили на Евровидение-2019, активно готовится к выступлению.