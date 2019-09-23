Evanescensе в третий раз сыграли в Украине

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Концерт американских рокеров Еvanescense состоялся 20 сентября в столичном Stereo Plaza. Команда презентовала альбом Syntesis, который попал в десятку Billboard и в топ-30 британского чарта.

Разогревали публику грецкие альтернативщики Project Renegade. Харизматичная вокалистка, гитарные соло, энергичное поведение музыкантов на сцене, не оставили зрителей равнодушными.

После получасового перерыва на сцену вышли Evanescence. В программу вошли все самые известные хиты группы.Аранжировки песен более походили на первые три альбома, а не на интерпретации из последнего лонгплея Synthesis. Проникновенный вокал Эми Харцлер (Ли), чередование тяжелых роковых ходов и звучания рояля в балладах сделали шоу ярким и запоминающимся.

Под песню My immortal зал превратился в хор, подсвеченный фонариками.

В самом конце выступления участники Evanescence развернули флаг Украины и поклонились аудитории. Зал оценил этот жест бурными овациями.

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Группа существует с 1995 года. Коллектив исполняет песни в смешанном стиле, сочетая рок, инди-рок, готику, традиционную оркестровую музыку и оперу. В 2020 году Evanescence отправится в совместный тур с Within Temptation. Надеемся, среди городов будет и Киев.