"Это три года жизни команды": в прокат выходит фильм "Преданная"

Фото: Ольга Васькив

11 января во львовском "Кинодворце" прошел допремьерный показ романтично фантазийной фильма "Преданная" с участием съемочной группы и писательницы Софии Андрухович. Лента является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" - лучшей книги 2014 по версии BBC Украина. 16 января лента выйдет в широкий прокат.

История начинается в Станиславе - сейчас Ивано-Франковске, во второй половине 19 века. Доктор Анґер теряет в пожаре жену, но удается спасти двух девушек - родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. Решает воспитывать их вместе, девушки выросли и стали неразлучны. Аделя замужем, а Стефа ведет хозяйство. Они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка.

Продюсер проекта Надежда Зайончковская говорит, что в съемках фильма приняли участие фокусник-илюзионист, цирковая труппа, консультанты по истории, кулинарный консультант и фудстилист Александра Гордеева.

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Главных персонажей сыграли Марианна Янушевич - Стефания, Олеся Романова - Адель и Роман Луцкий - Петр. В съемках приняли участие актеры из Украины, Польши и Грузии.

"Этот фильм - это три года жизни команды. Три замечательных года с момента подписания договора. Это непростая лента - это костюмированная история любви, преданности и любви. Участие в проекте приняли актеры из Украины и из-за рубежа. Особенно мы хотели, чтобы актеры чувствовали тот регион, поэтому Роман Луцкий - из Ивано-Франковска, он помогал коллегам, как правильно ставить акценты. Также привлекли Ирму Витовскую, она давала замечательные советы", - говорит продюсер Надежда Зайончковская.

Съемки длились 30 дней в Киеве, в Черновцах, Белой Церкви и киноселищи Нежиловичи под Киевом. Сцену в театре с участием примы-балерины Екатерины Повар и 300 актеров массовых сцен снимали в Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской. На киностудии FILM.UA Group специально построены декорации старинного поместья конца 19-го века. Почти на четырех гектарах земли воссоздали настоящий город Ивано-Франковск образца начала 20 века, когда он был частью Австро-Венгерской империи.

Специально для ленты было сшито более 150 костюмов и собрано более 300 образов периода стыка 19-го и 20-го веков. Общая смета фильма составил 60 млн грн, из них доля Минкульта составила 25 млн грн. 16 января 2020 лента выходит в широкий прокат.

Львов стал первым городом, где зрители увидели допремьерный показ исторического фильма "Захар Беркут". По повести Ивана Франко фильм снял режиссер Ахтем Сеитаблаев в сотрудничестве с американским коллегой Джоном Вином. В широкий прокат фильм выходит выходит 10 октября.