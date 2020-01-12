 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3582
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 15507
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6903
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1458
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1071
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 51282
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7650
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2025
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27765
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2808
Фото
Все фото
7
27
7
11
19
&quot;Это три года жизни команды&quot;: в прокат выходит фильм &quot;Преданная&quot;
"Это три года жизни команды": в прокат выходит фильм "Преданная"
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло &quot;Шествие звездарей&quot;
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути
Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути
Презентовали атмосферный видео о традициях Рождества на Холмщине
Презентовали атмосферный видео о традициях Рождества на Холмщине
Видео
Все видео
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"
Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"
Куда пойти развеяться в январе
Куда пойти развеяться в январе
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2124
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1908
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2808
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3780
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 612
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
воскресенье, 12 января 2020 17:30

"Это три года жизни команды": в прокат выходит фильм "Преданная"
7

  Комментировать
16 января в прокат выйдет украинский романтично-историческая драма "Преданная" режиссера Кристины Сиволап.
Фото: Ольга Васькив
16 января в прокат выйдет украинский романтично-историческая драма "Преданная" режиссера Кристины Сиволап.
16 января в прокат выйдет украинский романтично-историческая драма "Преданная" режиссера Кристины Сиволап.
16 января в прокат выйдет украинский романтично-историческая драма "Преданная" режиссера Кристины Сиволап.
16 января в прокат выйдет украинский романтично-историческая драма "Преданная" режиссера Кристины Сиволап.

11 января во львовском "Кинодворце" прошел допремьерный показ романтично фантазийной фильма "Преданная" с участием съемочной группы и писательницы Софии Андрухович. Лента является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия" - лучшей книги 2014 по версии BBC Украина. 16 января лента выйдет в широкий прокат.

История начинается в Станиславе - сейчас Ивано-Франковске, во второй половине 19 века. Доктор Анґер теряет в пожаре жену, но удается спасти двух девушек - родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. Решает воспитывать их вместе, девушки выросли и стали неразлучны. Аделя замужем, а Стефа ведет хозяйство. Они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка.

Продюсер проекта Надежда Зайончковская говорит, что в съемках фильма приняли участие фокусник-илюзионист, цирковая труппа, консультанты по истории, кулинарный консультант и фудстилист Александра Гордеева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На съемочной площадке творилась настоящая магия": в прокат выходит исторический экшн "Захар Беркут"

Главных персонажей сыграли Марианна Янушевич - Стефания, Олеся Романова - Адель и Роман Луцкий - Петр. В съемках приняли участие актеры из Украины, Польши и Грузии.

"Этот фильм - это три года жизни команды. Три замечательных года с момента подписания договора. Это непростая лента - это костюмированная история любви, преданности и любви. Участие в проекте приняли актеры из Украины и из-за рубежа. Особенно мы хотели, чтобы актеры чувствовали тот регион, поэтому Роман Луцкий - из Ивано-Франковска, он помогал коллегам, как правильно ставить акценты. Также привлекли Ирму Витовскую, она давала замечательные советы", - говорит продюсер Надежда Зайончковская.

Съемки длились 30 дней в Киеве, в Черновцах, Белой Церкви и киноселищи Нежиловичи под Киевом. Сцену в театре с участием примы-балерины Екатерины Повар и 300 актеров массовых сцен снимали в Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской. На киностудии FILM.UA Group специально построены декорации старинного поместья конца 19-го века. Почти на четырех гектарах земли воссоздали настоящий город Ивано-Франковск образца начала 20 века, когда он был частью Австро-Венгерской империи.

Специально для ленты было сшито более 150 костюмов и собрано более 300 образов периода стыка 19-го и 20-го веков. Общая смета фильма составил 60 млн грн, из них доля Минкульта составила 25 млн грн. 16 января 2020 лента выходит в широкий прокат.

Львов стал первым городом, где зрители увидели допремьерный показ исторического фильма "Захар Беркут". По повести Ивана Франко фильм снял режиссер Ахтем Сеитаблаев в сотрудничестве с американским коллегой Джоном Вином. В широкий прокат фильм выходит выходит 10 октября.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это три года жизни команды": в прокат выходит фильм "Преданная"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

День украинского политзаключенного: омбудсмен Денисова и Супрун призвали вспомнить тех, кто борется с Кремлем

Оккупанты позволили учить украинский в школах

Люди научились жить после смерти

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 3 Просмотров: 57750
Нацбанк обвалил курс доллара
Нацбанк обвалил курс доллара Просмотров: 43689
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 42994
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ Просмотров: 24021
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 18765
Культура
В Украине отменили выступление российской группы, фанатеющей от СССР
В Украине отменили выступление российской группы, фанатеющей от СССР Просмотров: 2214
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
 Просмотров: 1314
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
 Просмотров: 342
Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"
Сеть покоряет украинский версии песни из сериала "Ведьмак"
 Просмотров: 2169
В популярного поп-певца диагностировали смертельное заболевание
В популярного поп-певца диагностировали смертельное заболевание Просмотров: 4248
Больше всего комментируют
9
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
4
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
3
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
3
Россия отреагировала на признание Ирана. Говорят, виноваты американцы
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Голосов: 1745
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua