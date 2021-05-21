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пятница, 21 мая 2021 23:03

"Это разбивает мне сердце": фанаты сериала "Друзья" обеспокоены видом Мэттью Перри

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&quot;Это разбивает мне сердце&quot;: фанаты сериала &quot;Друзья&quot; обеспокоены видом Мэттью Перри
Фанаты обеспокоены видом актера Мэтью Перри. Фото: скриншот с видео

В сети появился долгожданный трейлер специального эпизода "Друзей". Он собрал на съемочной площадке главных звезд культового сериала. Накануне премьеры журнал People выпустил интервью с актерами. Публикация вызвала опасения среди поклонников 51-летнего Мэттью Перри.

Пока Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу захватывают нестареющей красотой, а в глазах Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер по прежнему видно искорки, Мэттью Перри выглядит не так хорошо. В сети обратили внимание на усталый вид и невнятную речь актера, когда он рассказывал, как украл со съемочной площадки банку для печенья с украшением в виде часов.

Поклонники сериала выразили свою обеспокоенность состоянием Перри в комментариях.

"Не могу поверить, что это Мэттью Перри. Серьезно, это разбивает мне сердце", "Он кажется отстраненным, смотрит в пустоту, медленно говорит", "Мне страшно за Мэттью Перри", "Время его не пощадило. Надеюсь, Мэттью в порядке", "Он много прошел с момента окончания "Друзей" в 2004-ом. Проявите уважение, а не осуждайте".

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Актер Мэтью Перри не скрывает свои пагубные пристрастия к алкоголю и наркотикам. Однажды в интервью он признался, что все вышло из-под контроля в 1997 году, когда он подсел на обезболивающее после инцидента на водных лыжах.

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