Это пустая трата времени. Сделайте что-то свое - режиссер "Один дома" о римейке ленты

1990-го вышла рождественская комедия "Один дома" с 10-летним Маколеем Калкиным. В феврале Disney начнет съемки римейка.

Студия Disney разрабатывает римейк рождественской комедии "Один дома". Режиссер оригинальной ленты 1990-го Крис Коламбус возмутился и назвал это пустой тратой времени.

"Я твердо убежден, что нельзя переснимать фильмы, которые были такими долговечными, как" Один дома ", - говорит Коламбус в интервью Insider. - У вас не получится снова поймать молнию в бутылку. Этого просто не случится. Так зачем пробовать? Это то же, что выпустить раскраски мультфильмов Disney. В чем суть? Что сделано, то сделано. Создайте что-то свое. Даже если вы потерпите неудачу, это хотя бы будет что-то оригинальное ".

Режиссером нового "Один дома" стал британец Дэн Мейзер. Роль Кевина воплотит 11-летний Арчи Йейтс. Известный по черной комедии "Кролик Джоджо" с Тайка Вайтити.

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Это не единственный римейк, который разозлил Коламбуса. 2018-го актер Райан Рейнольдс работал над лентой Stoned Alone. 20-летний наркоман опоздал на рейс и не полетел в отпуск. Находился один дома, пока не пожаловали мошенники, по сюжету.

"Бог знает, что это будет", - прокомментировал Коламбус.

В августе 2020-го звезда "Один дома" Маколей Калкин отпраздновал 40-летие. Впервые решился на откровенное интервью о героиновой зависимости и славе в юном возрасте: "Я не употребляю наркотики рекреационно. Я до сих пор пью, как рыба. Пью и курю. Но тех вещей не касаюсь. Я люблю их. Они - как старые друзья. Но иногда ты перерастаешь старых друзей ". Несмотря на непростое детство и токсичные отношения с родителями, с которыми потом судился, чтобы не дать пользоваться заработанными им деньгами, все в конечном итоге сложилось неплохо. У Калкина есть слава, деньги, дом, любимая девушка, коты Еплз и Дьюд, золотая рыбка Синнамон.