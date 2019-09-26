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"Это дело всей моей жизни" - Лозница снимет фильм о массовых расстрелах в Бабьем Яру

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&quot;Это дело всей моей жизни&quot; - Лозница снимет фильм о массовых расстрелах в Бабьем Яру
Фильм "Бабий Яр" будет черно-белым. Фото: из открытых источников

Фильм "Бабын Яр" предлагали снимать в двух странах, но ее снимать в Украине.

Об этом режиссер ленты Сергей Лозница сказал на пресс-завтраке по случаю вручения ему Государственной премии им. А. Довженко, сообщает Укринформ.

"Мы планируем снимать эту картину в следующем году. В июне начинаем. И дальше все будет зависеть в том числе и от Украины, насколько сможет участвовать в этом. Но я буду в любом случае снимать в Украине. Нам предлагали снимать картину не здесь, но я отказался и от первого, и от второго предложения ", - сказал Лозница.

Страны, которые предлагали места для съемок, он не назвал. Отметил, что проект существует уже 6 лет, и сценарий написан уже давно. Бюджет картины - 5 млн евро. Активно над картиной Лозница работает уже полтора года. Пока решался вопрос финансирования, отбора локаций, длительная работа в архиве.

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Фильм будет черно-белый, снимать режиссер планирует так, как когда-то снимали хронику.

"Я попробую создать иллюзию того, что это хроника та, которая была найдена. Это будет игровая картина, созданная таким образом, чтобы эмоции человека, смотреть картину, были очень глубокими. Я хочу, чтобы люди пережили тот ужас, который произошел здесь, в нашем городе. Я не знаю такого фильма, который бы на эту тему таким способом говорил ", - отметил режиссер.

"В данном случае это - дело всей моей жизни, поскольку все фильмы, в том числе" Донбасс ", я воспринимаю как подготовку к той картине", - сказал Лозница.

Центр исследований освободительного движения и Архив СБУ опубликовали свидетельства киевлян о расстрелах в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941-го.

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