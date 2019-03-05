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вторник, 05 марта 2019 19:12

"Это большая ошибка" - исполнитель роли Люка Скайуокера высказался о новых эпизодах "Звездных войн"

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&quot;Это большая ошибка&quot; - исполнитель роли Люка Скайуокера высказался о новых эпизодах &quot;Звездных войн&quot;
Американский актер Марк Хэмилл рассказал, что думает о новой трилогии "Звездных войн". Фото: alphacoders.com

Американский актер Марк Хэмилл, сыгравший роль джедая Люка Скайуокера в фильмах франшизы "Звездные войны", выразил свое отношение к новым эпизодам фантастической киносерии. В интервью порталу denofgeek.com он рассказал об ошибке, которую допустили создатели трилогии сиквелов "Звездных войн".

"Я в определенной степени музыкант, - говорит Хэмилл. - Я читаю ноты и пытаюсь сыграть музыку так хорошо, как только могу. Это не обязательно означает, что мне нравится мелодия, но это не моя работа.

Например, Люк никогда не увидит своего лучшего друга Хана Соло снова. Я сказал, что это большая ошибка - не дать этим трем воссоединиться. Люк, Хан и Лея уже никогда не будут вместе. И я, наверное, никогда уже не смогу поработать вместе с Харрисоном Фордом. А потом они убили меня. Я думал, смерть Люка произойдет в конце трилогии. Когда я возвращался к роли, то надеялся на участие во всех трех частях и без камео. Что же оказалось? Финал седьмого эпизода - это на самом деле начало восьмого. Я получил только один фильм!

В одной из сцен восьмого эпизода я должен был просто пройти мимо C-3PO, даже не обращая на него внимания. Я сказал режиссеру Райану Джонсону, что не могу так поступить. Он ответил: "Ладно, иди и делай, что хочешь". Поэтому я пошел и сделал, как хотел.

В сценарии восьмого эпизода есть такая фраза: "Забудь прошлое, уничтожь, если надо". Они сделали хорошую работу в этом направлении.

А на самом деле я вообще никогда не ожидал вернуться. У нас было начало, середина и конец. Поэтому сейчас меня это уже не беспокоит. Ведь теперь это история о новом поколении, как и должно быть".

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Девятый эпизод киносерии "Звездные войны" выйдет в декабре. Это будет завершение трилогии сиквелов. Предыдущие эпизоды - "Пробуждение силы" 2015 года и "Последние джедаи" 2017-го. Новую ленту снимает режиссер "Пробуждения силы" Джей Джей Абрамс. Главные роли исполняют британцы Дэйзи Ридли и Джон Бойега и американец Адам Драйвер. Картина еще не имеет названия. Ожидается, что трейлер появится в следующем месяце.

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