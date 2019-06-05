Эпатажная MARUV даст свой первый сольник

14 июня певица MARUV даст свой первый сольный концерт. Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская скандальная и эпатажная певица MARUV даст свой первый сольный концерт в Киеве. Он состоится 14 июня в клубе Stereoplaza.

Цена билетов стартует от 590 грн. MARUV анонсировала его еще 26 февраля этого года.

Певица призналась, что на выступление пригласила группу KAZAKY, которая распалась в 2016 году.

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"Ребята планируют громкий камбэк. Мы с ними готовим кое-что очень интересное", - написала она в своем Facebook.

MARUV – это сценический псевдоним певицы Анны Корсун. Она выиграла украинский нацотбор Евровидения. Но на конкурс не поехала. Она отказалась подписывать договор с НОТУ. Назвала условия контракта кабальными.