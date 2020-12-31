Энтони Хопкинс не пьет 45 лет

Британский актер Энтони Хопкинс отметил 45 лет трезвой жизни/ Фото: Instagram

83-летний британский актер Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости.

"Приближается Новый год. Это был тяжелый год, полный горя и печали для многих и многих людей. Но в этот день, 45 лет назад, для меня раздался тревожный звонок, - говорит актер в своих соцсетях. Рассказал, что тогда напился практически до смерти. - Это была катастрофа. В тот день я будто получил послание: "Ты хочешь жить или умереть?". Я выбрал первое. И вдруг пришло облегчение, жизнь стала потрясающей".

Пожелал своим поклонникам, которые страдают от алкогольной зависимости, быть смелыми, не сдаваться и бороться: "Тогда на помощь к вам придут мощные силы. Это будет лучший год".

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