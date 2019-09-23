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Эмми-2019: обнародовали список победителей телевизионной премии

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Эмми-2019: обнародовали список победителей телевизионной премии
Определили победителей премии "Эмми-2019". Фото: kino-teatr.ua

Этой ночью прошла 71-а церемония награждения телевизионной премии "Эмми-2019" в Лос-Анджелесе.

Подробностями поделился официальный сайт вручения наград Emmys.

Наибольшее количество номинаций и наград получил культовый сериал "Игра престолов". Триумфатор имел рекордные 32 номинации и победил в 12 из них. "Игру престолов" снова признали лучшим драматическим сериалом года.

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Мини-сериал "Чернобыль" номинировали в 19 категориях. Лента завоевала победу в 10 номинациях. "Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года. Сценариста Крейга Мезина и режиссера Джонана Ренка признали победителями в своих категориях.

Gazeta.ua предоставляет список основных номинаций премии "Эмми-2019". С другими категориями можно ознакомиться на официальном сайте.

Лучший драматический сериал:

1. "Игра престолов"
2. "Лучше звоните Солу"
3. "Телохранитель"
4. "Убивая Еву"
5. "Озарк"
6. "Поза"
7. "Наследники"
8. "Это - мы".

Лучший мини-сериал:

1. "Чернобыль"
2. "Побег из тюрьмы Даннемора"
3. "Фосси / Фердон"
4. "Острые предметы "
5. "Когда они видят нас".

Лучший комедийный сериал.

1. "Флибег"
2. "Барри"
3. "В лучшем мире"
4. "Удивительная миссис Мейзел"
5. "Российская кукла"
6. "Шиттс Крик "
7. "Вице-президент".

Лучший телевизионный фильм:
1. "Бузогрыз" (эпизод сериала "Черное зеркало")
2. "Брекзит"
3. "Дэдвуд"
4. "Король Лир"
5. "Мой ужин с Эрве".

71-а церемония вручения премий "Эмми-2019" пройдет без участия ведущих. Генеральный директор Fox Entertainment Чарли Кольер сделал такое заявление на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков.

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