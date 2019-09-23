Эмми-2019: обнародовали список победителей телевизионной премии

Определили победителей премии "Эмми-2019". Фото: kino-teatr.ua

Этой ночью прошла 71-а церемония награждения телевизионной премии "Эмми-2019" в Лос-Анджелесе.

Подробностями поделился официальный сайт вручения наград Emmys.

Наибольшее количество номинаций и наград получил культовый сериал "Игра престолов". Триумфатор имел рекордные 32 номинации и победил в 12 из них. "Игру престолов" снова признали лучшим драматическим сериалом года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью

Мини-сериал "Чернобыль" номинировали в 19 категориях. Лента завоевала победу в 10 номинациях. "Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года. Сценариста Крейга Мезина и режиссера Джонана Ренка признали победителями в своих категориях.

Gazeta.ua предоставляет список основных номинаций премии "Эмми-2019". С другими категориями можно ознакомиться на официальном сайте.

Лучший драматический сериал:

1. "Игра престолов"

2. "Лучше звоните Солу"

3. "Телохранитель"

4. "Убивая Еву"

5. "Озарк"

6. "Поза"

7. "Наследники"

8. "Это - мы".

Лучший мини-сериал:

1. "Чернобыль"

2. "Побег из тюрьмы Даннемора"

3. "Фосси / Фердон"

4. "Острые предметы "

5. "Когда они видят нас".

Лучший комедийный сериал.

1. "Флибег"

2. "Барри"

3. "В лучшем мире"

4. "Удивительная миссис Мейзел"

5. "Российская кукла"

6. "Шиттс Крик "

7. "Вице-президент".

Лучший телевизионный фильм:

1. "Бузогрыз" (эпизод сериала "Черное зеркало")

2. "Брекзит"

3. "Дэдвуд"

4. "Король Лир"

5. "Мой ужин с Эрве".

71-а церемония вручения премий "Эмми-2019" пройдет без участия ведущих. Генеральный директор Fox Entertainment Чарли Кольер сделал такое заявление на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков.