Эмми-2019: обнародовали список победителей телевизионной премии

Этой ночью прошла 71-а церемония награждения телевизионной премии "Эмми-2019" в Лос-Анджелесе.
Подробностями поделился официальный сайт вручения наград Emmys.
Наибольшее количество номинаций и наград получил культовый сериал "Игра престолов". Триумфатор имел рекордные 32 номинации и победил в 12 из них. "Игру престолов" снова признали лучшим драматическим сериалом года.
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Мини-сериал "Чернобыль" номинировали в 19 категориях. Лента завоевала победу в 10 номинациях. "Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года. Сценариста Крейга Мезина и режиссера Джонана Ренка признали победителями в своих категориях.
Gazeta.ua предоставляет список основных номинаций премии "Эмми-2019". С другими категориями можно ознакомиться на официальном сайте.
Лучший драматический сериал:
1. "Игра престолов"
2. "Лучше звоните Солу"
3. "Телохранитель"
4. "Убивая Еву"
5. "Озарк"
6. "Поза"
7. "Наследники"
8. "Это - мы".
Лучший мини-сериал:
1. "Чернобыль"
2. "Побег из тюрьмы Даннемора"
3. "Фосси / Фердон"
4. "Острые предметы "
5. "Когда они видят нас".
Лучший комедийный сериал.
1. "Флибег"
2. "Барри"
3. "В лучшем мире"
4. "Удивительная миссис Мейзел"
5. "Российская кукла"
6. "Шиттс Крик "
7. "Вице-президент".
Лучший телевизионный фильм:
1. "Бузогрыз" (эпизод сериала "Черное зеркало")
2. "Брекзит"
3. "Дэдвуд"
4. "Король Лир"
5. "Мой ужин с Эрве".
71-а церемония вручения премий "Эмми-2019" пройдет без участия ведущих. Генеральный директор Fox Entertainment Чарли Кольер сделал такое заявление на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков.
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